LKN repone el mural de Mai Garde en El Sadar con nuevo mensaje: "Ni un paso atrás"

LKN, el autor del mural con la imagen de Mai Garde en El Sadar que el pasado miércoles amaneció con pintadas ofensivas, ha repuesto su obra esta misma tarde de sábado en la misma ubicación aunque con un nuevo mensaje: "Ni un paso atrás. Mila esker Mai". Además, ha añadido el dibujo de una niña con el dorsal 5 de la rojilla y un balón bajo el brazo.

Tras enterarse del ataque nazi y machista que sufrió el mural en homenaje a la ya exjugadora de Osasuna, que tuvo que ser retirado el miércoles de esta misma semana con una pintada de color rosa con términos ofensivos –feminazi y puta– y dos esvásticas dibujadas al revés, el artista callejero ya anunció sus intenciones de volver a insistir con la imagen de la excapitana del conjunto rojillo, aunque variando el mensaje. Si la obra original, en la que aparecía Mai Garde recreando el simbólico gesto del histórico cartel We Can Do It –podemos hacerlo–, iba acompañada con la leyenda "Honor y orgullo. Mila esker Mai", ahora el mensaje es otro, para seguir el homenaje a la emblemática exjugadora y para condenar el ataque nazi y machista que sufrió el mural.

La actuación de LKN se produjo en el mismo escenario en el que ubicó la obra original, en la pared de El Sadar que linda con el bar El Bodegón.

Las muestras de apoyo a Mai Garde y los mensajes de condena contra el ataque al mural han sido innumerables durante los últimos días y la reposición de LKN es otra demostración más de todos ellos. "Cuanto nos queda por hacer...", escribió la excapitana en Twitter tras conocer las pintadas. De momento, LKN ya ha hecho algo más para borrar la huella de un acto intolerable.