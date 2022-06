LKN elaborará un nuevo mural con Mai Garde: "Me lo voy a pensar bien"

pamplona – El mural colocado en El Sadar de la exjugadora de Osasuna Mai Garde ha sido retirado después de que el dibujo hubiese sufrido una pintada –con pintura rosa– con términos ofensivo –feminazi y puta– y dos esvásticas. La imagen atacada estaba colocada en la pared aledaña al bar El Bodegón –en una de las esquinas del estadio de El Sadar, la que da al Navarra Arena– y, en ella, la excapitana del primer equipo femenino de Osasuna aparecía con una camiseta con la leyenda "Honor y orgullo. Mila esker Mai" y recreaba el simbólico gesto del histórico cartel We Can Do It! –podemos hacerlo–. La obra fue realizada por el artista callejero LKN como homenaje a la jugadora, que se ha retirado, y reconocimiento al fútbol femenino.

Conocido el ataque tanto por Osasuna como por los gestores del establecimiento hostelero, se procedió a su inmediata subsanación por parte de empleados del club navarro. Las características del dibujo, papel pegado a la pared, sin embargo, impedían su limpieza por lo que tuvo que ser retirado.

Cuanto nos queda por hacer...



?????? pic.twitter.com/G9SkYz8GTP — Mai Garde (@maigarde) June 8, 2022

"Cuanto nos queda por hacer...", escribió Mai Garde en las redes sociales reproduciendo la fotografía del mural vandalizado.

LKN, el autor del mural, conoció por este periódico el ataque a su obra y, encajado el primer impacto por la noticia, no salía de su asombro. "Es algo muy triste. No sé qué pensar por Mai", dijo. "Es algo que da mucha pena. Creo que el mural quedaba muy bien, le daba más personalidad al estadio. En el partido con Argentina vi que aficionados se hacían fotos con la imagen".

LKN asumía también que esta recreación debía desaparecer porque era imposible repararlo por los elementos y técnica con los que se elaboró. "No se puede limpiar porque no se puede actuar sobre él. Lo que es el dibujo es papel y no se puede quitar lo que han pintado sobre él", explicaba. El montaje del mural se realizó en la noche del sábado al domingo el fin de semana del encuentro de Liga de Osasuna Femenino ante el Espanyol –se jugó el 15 de mayo–. "Lo colocamos más o menos en una hora entre otra persona y yo", recuerda el autor. La imagen principal, en este caso la de Mai Garde –también de otras con las que ha salpicado distintas zonas de la ciudad– se compone como si fuese un puzzle, con hojas de tamaño A3 que se van pegando sobre la superficie elegida hasta completar la representación. LKN anuncia que en unos días acometerá la reparación de la tropelía con un nuevo dibujo sobre la misma superficie ayer pintada. "En unos días haré algo. Me lo voy a pensar bien. Quiero jugar con la imagen del puño. Será parecido en la representación de Mai, pero probablemente vaya algo más".

Osasuna, que condenó la acción, no ha encontrado imágenes en sus cámaras de seguridad de la zona en la que se produjo el incidente, pero se ha interesado sobre otras cámaras próximas –las del Navarra Arena– por si en ellas hay registros acerca de indicios que lleven a la autoría de la vandalización –habría que determinar entonces si hay un delito de odio–.

La imagen original del mural se vio multiplicada ayer en las redes sociales que la utilizaron como símbolo de apoyo a la jugadora que, el lunes junto a Oier, recibió un homenaje por parte de la Federación de Peñas.