Diez malas prácticas de las compañías aéreas que pueden arruinar tu viaje

R. M. | NTM

Algunos de los derechos que adquirimos con la compra de nuestros billetes están más claros que otros y debemos exigirlos con firmeza en caso de contratiempos. Las cancelaciones, retrasos, pérdidas de equipaje, etc no son inhabituales y afectan a nuestro viaje y a nuestro bolsillo.

Estas son según Rklamatu, equipo de abogados expertos en reclamación de vuelos, las malas prácticas más habituales de las aerolíneas y los derechos que nos asisten en cada caso.



Adelanto o retrasa del vuelo semanas antes del viaje

Esta es una práctica cada vez más frecuente y si la compañía te avisa de que tu vuelo se retrasa o se adelanta uno o varios días debes decidir si aceptas el cambio o cancelas el vuelo. En este caso, te devuelven el importe del billete. El problema es que para entonces seguramente tengas el resto del viaje reservado. Si te avisan con más de 15 días de antelación, no tienes derecho a indemnización ni a reclamar gastos. Solo te devolverán el dinero del vuelo modificado, así que tenlo en cuenta a la hora de planificar tu viaje.



La aerolínea cancela tu vuelo

En este caso tienes derecho al reembolso del precio del billete o a un transporte alternativo que te lleve a tu destino lo antes posible, o en una fecha posterior que tú decidas y en condiciones similares a las del servicio contratado. En caso de que lo necesites, también deberán ofrecerte alojamiento y comida hasta que se solucione la incidencia.

Además, si la causa de la cancelación es atribuible a la compañía -y no se ha debido a circunstancias extraordinarias- tienes derecho a una indemnización económica añadida, con distintas cantidades en función de la distancia del vuelo: 250 euros para los vuelos inferiores a 1.500 kilómetros; 400 euros para los vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 euros para los vuelos superiores a 3.500 kilómetros.



Tu vuelo llega con retraso

Si tu vuelo sufre una demora de más de tres horas, la compañía tendrá que indemnizarte con distintas cantidades según la distancia del vuelo, las mismas que en caso de cancelación. Si este retraso hace que pierdas el siguiente vuelo, también tienes derecho a un transporte alternativo y a que la compañía corra con los gastos de manutención y alojamiento.



No te informan acerca de tus derechos

Cuando un vuelo sufre una cancelación o un retraso de más de tres horas, la compañía aérea está obligada a proporcionar a los pasajeros afectados un impreso que detalle las normas en materia de compensación y asistencia.



No te dejan embarcar por 'overbooking'

El overbooking se produce cuando la aerolínea vende más billetes que plazas tiene el avión. Entonces, a varios pasajeros les toca quedarse en tierra. Las personas afectadas tienen los mismos derechos que en los casos de cancelación: reembolso del precio del billete o un vuelo alternativo a su destino, así como el abono de todos los gastos que genere la incidencia. Y también tienen derecho a una indemnización en función de la distancia del vuelo.



La compañía no te facilita un vuelo alternativo

En caso de cancelación, overbooking o un retraso que te haga perder una conexión, la aerolínea debe proporcionarte otro vuelo en las siguientes horas. Pero en ocasiones se desentienden de su obligación, o puede pasar también que el vuelo que te ofrecen no te sirva para llegar a tu destino final. En estos casos, no te quedará más remedio que buscar por tu cuenta un transporte alternativo, pero después tendrán que indemnizarte por el vuelo que cancelaron y abonarte también el coste del transporte que tuviste que pagar.



Una pareja se dirige a embarcar en un aeropuerto. Freepik

La compañía no te atiende en caso de cancelación o retraso

En ocasiones, una cancelación o retraso supone que nos quedemos tirados en un aeropuerto. Y hay veces que la compañía ni siquiera cumple con su obligación de atendernos durante el tiempo que dure la incidencia. En estos casos, deberás asumir los gastos de alojamiento, manutención y transporte al aeropuerto, pero guarda todas las facturas, porque podrás reclamar la devolución de estos importes cuando reclames el vuelo.



Te ofrecen bonos de viaje en lugar del reembolso del vuelo

Si una aerolínea cancela tu vuelo y optas por la devolución del importe del billete, deben reintegrarte el dinero en los siete días siguientes. Sin embargo, a veces las compañías tratan de engañar a los usuarios asegurándoles que el billete no es reembolsable, y en su lugar ofrecen unos bonos para viajar en el futuro. En ningún caso estamos obligados a aceptarlos.



No te devuelven el importe del billete por comprarlo en una agencia

En caso de cancelación, otra excusa que suelen poner las aerolíneas para no devolver el importe de los billetes es alegar que lo has comprado en una agencia intermediaria. Sin embargo, en ese caso tus derechos son los mismos, y la aerolínea deberá indemnizarte por el importe total de los billetes.

Varias maletas en la sala de espera de un aeropuerto. Freepik

La compañía extravía tu equipaje

Si tu maleta no aparece en la cinta de equipajes, pueden pasar dos cosas: que la recuperes en unos días o que te despidas de ella para siempre. Y en ambos casos podemos reclamar. Mientras tus pertenencias no aparezcan, es posible que tengas que incurrir en gastos añadidos: productos de higiene, ropa, etc. Guarda todos los tickets y facturas, porque también podremos reclamar estas cantidades. En caso de que la maleta no aparezca en 21 días, la compañía la dará por perdida y tenemos derecho a pedir una compensación económica. Para ello, tendrás que elaborar una lista con todo lo que llevabas en la maleta, especificando marca, modelo y año de compra de cada producto.