'Operación Triunfo': La factoría musical de la tele agita el panorama

Se trata de un fundador del programa (David Bustamante), una ex representante de España en Eurovisión (Beth), una de las nuevas promesas camino ya de la consolidación (Alba Reche) y una representante de la última hornada, que con juventud y frescura busca su propio hueco en el mercado (Anne Lukin). Los cuatro tienen disco, bien ya preparado y de inminente lanzamiento, bien ya en el mercado.

el regreso de Beth

Beth (Suria, Barcelona, 1981), la exconcursante de OT que representó a España en Eurovisión en 2003, acaba de lanzar un álbum titulado Origen, que llega tras siete años de silencio discográfico y en el que vuelve a incluir temas en castellano, lo que no hacía desde su segundo álbum de estudio, My own way home (2006). La que fuera concursante de la segunda edición de Operación Triunfo inició su carrera en solitario aquel mismo 2003 con un disco íntegramente en castellano, y después editó un segundo álbum en inglés, que incluía dos canciones en castellano, antes de iniciar una etapa exclusivamente en catalán. Quince años después, Beth vuelve a cantar en castellano en Origen, disco que se aleja de los sonidos pop-folk de sus últimos trabajos e introduce toques electrónicos. El álbum también incluye temas en catalán, como Que tremolin els arbres, uno de los dos sencillos que Beth adelantó en 2020.

Aunque la mayor parte de las canciones fueron escritas hace tiempo, Beth ha querido darle al disco una coherencia sonora con melodías limpias, dulces y positivas. Las canciones son, dice, una "reconciliación con la Beth autora", que en este disco habla de amor, de desamor y de sus hijos, entre otras experiencias vitales.

electrónica alba reche

Otra que regresa. Tras un año y medio desde que lanzara su primer álbum, Alba Reche acaba de poner en el mercado su nuevo proyecto discográfico, La pequeña semilla, con un concepto totalmente diferente al que se ha visto hasta ahora, más electrónico y en el que sigue "reivindicando" sus valores como sello personal. "Es raro abanderarte de ciertos temas, tienes que estar muy segura de lo que hablas y dices; en mi caso me siento segura de algunas cosas, como puede ser el mensaje feminista, y me sigo mojando y hablando claro", asegura ante cortes como Que bailen, una colaboración con la chilena Cami (Camila Anastasia Gallardo Montalva) que define como un grito de protesta ante las injusticias de la sociedad.

Reche (Elche, 1997), participante en Operación Triunfo de 2018, cuenta que el nombre del disco surgió de "una pequeña entrevista" de uno de sus amigos cuando les estaba enseñando las nuevas canciones, al preguntarle qué significaban las canciones para ella. "Son como una pequeña semilla de lo que quiero llegar a ser y hacer", respondió.

Bustamante se revisita a sí mismo

Este ya es un tipo conocido y veterano, porque entre otras cosas es fundador del programa musical, en cuya primera edición participó y alcanzó máxima popularidad. Hablamos de David Bustamante (San Vicente de la Barquera, Cantabria, 1982). Aunque las últimas semanas han sido duras para él, está de celebración por dos décadas en la música, que le han llevado a regrabar las canciones que más le gustan de su repertorio con las maneras de Frank Sinatra o, más cerca de sus referentes, de Camilo Sesto. "Ha sido muy emocionante. Me acordaba perfectamente de cuando yo grababa aquel primer disco con Miguel Gallardo en un estudio pequeño en jornadas maratonianas. Cada canción de este álbum ha sido un viaje en el tiempo a productores, músicos, aromas y conciertos... Al mirar atrás me he sentido orgulloso de todo lo conseguido", constata.

Titulado Veinte años y un destino (Universal), ha visto la luz el 16 de abril y es un intento de hacer "algo elegante" para cerrar esta etapa, con toda la música tocada en vivo y preparada durante más de un año junto al productor Jacobo Calderón, quien, como hijo del mítico Juan Carlos Calderón, podría decirse que lleva en la sangre la mejor etapa de la canción ligera. "Este género está un poco denostado o abandonado en los circuitos generales, pero lo bueno nunca muere", señala Bustamante, baladista sempiterno, ante lo que parece un intento por redignificar este tipo de melodías muy armadas y de grandes voces de las que siempre se ha notado que bebe.

anne lukin, la fuerza joven

En contraposición, esta es de las nuevas. Anne Lukin (Pamplona, 2001), exconcursante de Operación Triunfo 2020, acaba de estrenar el tercer adelanto de su primer álbum, el single Quién eres, otro anticipo del que será su primer trabajo discográfico, titulado Al día siguiente y previsto para este mismo mes.

Quién eres es, posiblemente, "la canción que más representa la sonoridad global del disco", dice la artista navarra, quien asegura que el tema sigue el estilo musical de su sencillo anterior (En el chino de la esquina), aunque es "más sincero y directo, si cabe". El single "mantiene la dulzura y melancolía que ya son un signo en la melodías y coros de Anne", dice su discográfica, "pero también muestra un lado inconformista y rebelde que desconocíamos hasta ahora".

Se cumple ahora justo un año desde que Anne, tras su paso por OT, se entregara completamente a su carrera musical, con la publicación de cinco singles que superan los 14 millones de escuchas.