PlayStation 5 saldrá a la venta el 19 de noviembre a un precio desde 400 euros

Tras meses de rumores y filtraciones, Sony, al fin, ha puesto precio y marcado la fecha de salida de PlayStation 5, que se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. En el resto del mundo, incluida Europa, el sistema de nueva generación del fabricante japonés llegará el 19 de noviembre. La compañía también confirma que la versión All-Digital PlayStation 5, la cual prescinde de soporte para disco, tendrá un precio de 399 euros. La versión completa con unidad de disco se comercializará por 499 euros, equiparando el precio de venta de su más directo rival, Xbox Series X, que estará disponible el 10 de noviembre.

El fabricante también ha anunciado el precio de los periféricos que se lanzarán junto a la consola:

Mando inalámbrico DualSense (por separado): 69,99 euros.

(por separado): 69,99 euros. Headset inalámbrico PULSE 3D (con soporte para audio 3D y micrófonos duales con cancelación de ruido): 99,99 euros.

(con soporte para audio 3D y micrófonos duales con cancelación de ruido): 99,99 euros. Cámara HD (con lentes duales 1080p para que los jugadores se graben a sí mismos junto con sus épicos momentos de juego): 59,99 euros.

(con lentes duales 1080p para que los jugadores se graben a sí mismos junto con sus épicos momentos de juego): 59,99 euros. Mando multimedia (para navegar a través de películas y servicios de streaming con facilidad: 29,99 euros.

(para navegar a través de películas y servicios de streaming con facilidad: 29,99 euros. Estación de carga para DualSense (para cargar dos mandos inalámbricos): 29,99 euros.

PlayStation 5 Showcase - Opening Sizzle.

PlayStation Plus Collection



Durante el evento centrado en los juegos que acompañarán a la nueva consola desde su inicio, la compañía ha anunciado una remodelación de su servicio de suscripción, que para la nueva generación se denominará PlayStation Plus Collection y permitirá ejecutar títulos de PlayStation 4 en la nueva videoconsola. Entre los títulos que se han mostrado destacan producciones tan conocidas como 'Batman Arkham Knight', 'Bloodborne', 'Fallout 4', 'God of War', 'Monster Hunter: World, Persona 5' y muchos más.

Anuncio de PlayStation Plus Collection.

Sony también ha confirmado que se lanzarán versiones para PS4 de algunos títulos destinados a la nueva generación, como 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales', 'Sackboy A Big Adventure', y 'Horizon Forbidden West'. Aunque estas producciones tienen como PS5 como plataforma de referencia, los usuarios de la consola actual podrán jugarlos cuando lleguen al mercado.

Las versiones digitales para PS4 de los juegos incluirán una actualización gratuita en ambas consolas PS5, mientras que las versiones en disco de estos juegos para PS4 incluirá una actualización gratuita en la PS5 con lector de discos Ultra HD Blu-Ray.

Todos los juegos de lanzamiento



El fabricante también ha revelado el listado inicial de juegos exclusivos que estarán disponibles en el lanzamiento, como 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales', 'Demon's Souls Remake', 'Sackboy: A Big Adventure', 'Destruction All-Stars' y 'Astro's Playroom', que vendrá instalado en la consola. Pero también se han confirmado interesantes propuestas de terceros, como, por ejemplo, 'Hogwarts Legacy', un nuevo juego dentro del universo Harry Potter; 'Final Fantasy XVI', que correrá a cargo de Naoki Yoshida, director y productor de 'Final Fantasy XIV'; una edición especial de 'Devil May Cry 5'; 'Five Nights at Freddy's Security Breach' y un nuevo título de la serie 'God of War'.

Tráiler de Final Fantasy XVI.