Xbox: Games With Gold contará en mayo con Lego Batman, Tropico 4, Armello y Dungeons 3

Microsoft anuncia los cuatro juegos que estarán disponibles para descarga gratuita durante mayo de 2021 como parte del programa Games With Gold para los abonados del servicio Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate: 'Armello' y 'Dungeons 3' de Xbox One, además de 'Lego Batman' y 'Tropico 4' de Xbox 360. Recordar que los juegos de Xbox 360 son retrocompatibles con Xbox One y ambos con consolas Xbox Series X/S.

'Armello' estará disponible sin cargo para los suscriptores del 1 al 31 de mayo, mientras que 'Dungeon 3' se podrá descargar del 16 de mayo al 15 de junio. En el caso de los dos juegos de Xbox 360, 'Lego Batman' estará disponible del 1 al 15 de mayo, mientras que del 16 al 31 de mayo se podrá descargar sin coste 'Tropico 4'.

Si no los conoces, en resumen, 'Armello' es un título de estrategia basado en un juego de mesa con elementos de rol en el que el jugador pretende convertirse en el Rey o Reina de Armello. Para eso necesitarás realizar misiones, planificar tácticas, contratar agentes y más. 'Dungeon 3' también es un juego de estrategia, pero en esta propuesta tendrás que ayudar al Lord of the Dungeon en su campaña de expansión demoníaca.

Cómo puedes imaginar, 'Lego Batman' aplica la fórmula de aventuras de la franquicia LEGO con muchos héroes de DC con los que jugar mientras exploras y luchas contra villanos en Gotham City. También te puedes empachar de simulación y gestión con 'Tropico 4', donde asumes el papel de "El Presidente", el líder (dictador) de una nación ubicada en una isla caribeña. Necesitarás mucha diplomacia y autoritarismo para obtener el apoyo de los habitantes, negociar con otras naciones y lograr los objetivos.

Apuntar que, durante este mes de abril, los suscriptores de los servicios Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate todavía pueden descargar los juegos 'Vikings: Wolves of Midgard' (hasta el 30 de abril), 'Truck Racing Championship' (hasta el 15 de mayo) y 'Darksiders' (hasta el 30 de abril).