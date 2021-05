Tony Hawk's Pro Skater 1+2 anuncia fecha para Nintendo Switch

Buenas noticias para los propietarios de Nintendo Switch, ya que Activision ha puesto fecha para la puesta de largo de 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2', 25 de julio. El volumen remasterizado cuenta con los dos primeros juegos de la franquicia con gráficos y animaciones actualizadas, además de renovar la faceta lúdica mediante una jugabilidad mejorada.

Incluso con novedades, los jugadores podrán volver a visitar ubicaciones clásicas y disfrutar de la icónica banda sonora con temas de Goldfinger, Public Enemy, Rage Against the Machine, Dead Kennedys, entre otros. Activision también promete un sistema de creación de personajes y arenas, además del regreso de los patinadores clásicos, que ejecutarán movimientos especiales en el nuevo juego.

Como se esperaba, será posible jugar con el propio Tony Hawk y figuras como Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg y Chad Muska. El juego ya se encuentra disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC.