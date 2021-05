Curiosidades sobre Internet que (tal vez) no conoces

Hoy, 17 de mayo se conmemora el Día de Internet, una efemérides derivada de la Asociación de Usuarios de Internet del Estado español. A esta entidad se unieron diferentes agrupaciones del país, movidas por el interés de difundir en una jornada lo que hace cada persona para aproximar la Sociedad de la Información (SI) a la ciudadanía. Como forma de poner en valor el impacto de la Red y las nuevas tecnologías en nuestra sociedad, hemos decidido recoger algunos datos interesantes. Y tú, ¿cuántos de estos te sabías?



1. Este fue el top cinco de búsquedas generales de Google realizadas en el Estado español durante el año 2020:

coronavirus

elecciones eeuu

classroom

la liga

Kobe Bryant

La primera webcam fue creada para no tener que caminar hasta una cafetera y encontrarla vacía.



