Cristina Cifuentes revela que no concursará en 'Supervivientes'

madrid - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se sentó el sábado por primera vez en el plató del programa Sábado Deluxe para hablar sobre su situación tras dejar la política y confirmar que no participará en el reality Supervivientes.

"He decidido no ir a Supervivientes porque yo ya soy una superviviente y además demostrada", aclaraba desde el principio, bromeando incluso sobre el episodio del robo de unas cremas en una supermercado: "Lo que sería bueno es que al estar nominada dijese 'no me voy, me quedo. Me voy a quedar", aunque al respecto confesaba: "se buscaba la destrucción personal". - D.N.