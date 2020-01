Mari Cielo Pajares confiesa que le hicieron 'bullying' por su padre

familia - Mari Cielo Pajares, hija del actor Andrés Pajares, reveló en el plató de Sálvame que su infancia no había sido fácil. "Me hicieron bullying por mi padre. En el colegio se metían conmigo porque aparecía mordiendo un pecho y en calzoncillos". Una situación que le llevó a reflexionar que "no miramos por el mismo rasero a un hombre que a una mujer", narró Mari Cielo. En un relato en el que manifestó que ella siempre había "defendido el trabajo de mi padre y jamás me he avergonzado de lo que ha hecho". Mari Cielo hizo una petición a su padre: "Me encantaría que fueras feliz de verdad pero que no se lo cuentes a una cámara, que lo seas de verdad". - Diario de Noticias