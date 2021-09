Un joven de 35 años, taxista y participante de 'First Dates', asegura ser el hijo bastardo de Camilo Sesto

Puede que guste más o menos, pero Camilo Sesto podría sumarse a la lista de estrellas que no se han hecho cargo de la totalidad de sus responsabilidades filiales, o al menos eso es lo que está reclamando un joven taxista catalán de 36 años.

Camilo Sesto podría haber tenido un hijo secreto, fruto de una relación fugaz con Loli, una admiradora alicantina que el artista habría conocido durante un concierto en 1983. El presunto hijo del artista, David Guerra, que trabaja como taxista y participó en el conocido programa de Cuatro, First Dates, habría tenido contacto con Camilo Blanes (Camilín), único hijo reconocido del cantante, fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas.

Según el joven, Camilo Sesto y su madre habrían mantenido una relación durante algo más de un año que habría dado sus frutos. Con el paso de los años, el artista habría sabido de la existencia de David, ya que durante un tiempo, incluso le habría pasado una manutención.

Tal y como narra David Guerra, él se habría enterado de que era hijo de Camilo Sesto en 1997, a la edad de 13 años, cuando su madre se lo confesó, y hoy por hoy, está convencido de su relación filial con el artista. Eso sí, aunque insiste en que si se realizarán las pruebas de paternidad y diesen negativo, no le "crearía ningún trauma", está firmemente convencido que la versión de su madre es real. Además, ha querido dejar claro que hacer pública su historia solo buscaría un objetivo: poder obtener los apellidos de su presunto padre biológico y ser reconocido.

La aparición de un presunto hijo secreto de Camilo Sesto se presta a una gran controversia. Mientras David Guerra asegura que su padre es el cantante, la "viuda" y madre del único hijo biológico reconocido de Camilo, Lourdes Ornelas, niega tener constancia de su existencia, al igual que lo hacen Eduardo Huervos y Cristóbal Hueto, los que fueron el representante y el administrador del artista.

Sobre el posible interés económico que le puede empujar a dar a conocer esta historia, una fuente de la revista Pronto que ha pedido que se le mantenga en el anonimato afirma que "no busca aprovecharse de la herencia. Su interés no es económico. Se gana bien la vida como taxista, tiene pagados su piso, su coche y su licencia del taxi. Yo le dije que si le corresponde algo de esa herencia que luche por ello. Por primera vez se está pensando seriamente poner una demanda de paternidad para lograr los apellidos de Camilo, pero no me explicó por qué está esperando tanto", explica.

Parecido razonable y casi avalado

Por su parte, Paloma Ramón, morfopsicóloga y experta en comunicación, ha analizado en el programa de María Patiño el parecido que existe entre Camilo Sesto y David Guerra, poniendo el foco en la nariz y los ojos: "Tienen la misma forma, es sorprendente el parecido que existe entre ellos".

Pero el parecido no solo es llamativo con el cantante, lo cierto es que David también coincide en rasgos físicos con el que podría ser su hermano, Camilín, con el que comparte unos llamativos ojos azules y una peculiar forma ovalada de la cara.

Pese a su participación en el programa de citas First Dates, hubo que esperar a su asistencia en el programa Viva la vida para conseguir sus primeras declaraciones hace una semana. "Creo a mi madre. Ella me confesó que soy hijo de Camilo Sesto, y esa es mi verdad. Tampoco es una cosa mala y no me importa lo que diga la gente", explicó el joven.