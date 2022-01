Elena Furiase será madre de nuevo junto a Gonzalo Sierra

El 2022 ha empezado de la mejor manera posible en casa de los Flores. Tras un 2021 lleno de compromisos profesionales y celebraciones familiares, entre ellas la boda de la hija mayor de Lolita, el nuevo año parece que también vendrá cargado de alegrías.



Elena Furiase acaba de desvelar que está embarazada de su segundo hijo junto a su marido Gonzalo Sierra, según adelanta en exclusiva la revista ¡HOLA!. Un bebé que llegará para llenar de felicidad el hogar del matrimonio, inundar de alegría a su abuela, Lolita Flores, y convertirse en el mejor compañero de juegos de su hermano Noah.



UN BEBÉ MUY DESEADO



UNA ABUELA FELIZ



LA BODA DE ELENA Y GONZALO

El bebé es muy deseado, y ya había confesado en varias ocasiones su intención de darle un hermano a su hijo Noah: "Queríamos que Noah fuese un poquito más grande para asumir ese papel de 'el mayor'. Queríamos que tuviera su momento de gloria todavía. No descartamos tener otro u otra", decía el matrimonio durante el reportaje de su boda. La madre de Elena Furiase, también ha recibido encantada la noticia de la llegada de un nuevo nieto. Sin duda, será el mejor bálsamo para dejar atrás los problemas de salud y también los problemas profesionales derivados de la pandemia que han afectado sobre todo a su faceta como productora de teatro. El bebé llegará al mundo el próximo verano si todo va según lo previsto. "Qué seáis muy felices, os quiero mucho y que me deis una nieta pronto", pedía la cantante con mucho humor a su hija y a su yerno durante su enlace. Este segundo embarazo llega solo cuatro meses después de la boda.