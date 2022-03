Lucía Villalón anuncia embarazo y desvela el problema de su bebé

Lucía Villalón está de enhorabuena. La periodista deportiva acaba de anunciar que en unos meses se convertirá en madre por primera vez al lado de su pareja, el futbolista del Levante UD, Gonzalo Melero.



"¡+1! Bebé muy especial en camino", comienza el texto del post conjunto que la pareja ha subido a Instagram para compartir la buena noticia con todos sus seguidores, junto a una foto en la que ambos posan en el Coliseo de Roma, muy sonrientes y emocionados, y en la que ya se aprecia el incipiente embarazo de Lucía.





UNA DULCE ESPERA

Los futuros padres no pueden evitar transmitir la gran emoción que sienten ante esta nueva aventura.€ ¡Incluso más! Lo que estaba claro es que iba a ser especial€", dicen en el texto en el que comunican la noticia y añaden que "este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta€ ¡Como un gladiador!", cuentan antes de compartir otras cuestiones importantes que también están relacionadas con el embarazo."Estamos de 14 semanas y, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos. Al parecer,", explicaba la periodista sobre el problema que de su bebé y ha pedido a sus seguidores que recen por el pequeño.y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo;€ se nos parte el alma solo de pensarlo€ que tenga que pasar por algo así tan chiquitito, pero,", comentaba la futura madre que se muestra muy positiva y esperanzada y confía en que todo saldrá bien.Cabe señalar quey pueden llevar una vida completamente normal.Antes de terminar su comunicado,"¡Nosotros!. Por ahora, que está tan tranquilo en mi tripa, dando saltos y dándome náuseas y!", destaca antes de concluir el texto.Porque así le queremos todavía más si se puede", finaliza el mensaje junto a varios corazones.