Cómo diferenciar y cocinar almejas, chirlas y coquinas

Al ajillo, en salsa verde o a la marinera. Las almejas, chirlas y coquinas son un alimento muy versátil para cocinar y agradecido para disfrutar con amigos y familia. Y los españoles lo sabemos: en 2020 consumimos un 10,6% más que el año anterior, según el Informe del Consumo de Alimentación en España.

Sin embargo, a pesar de que cada vez están más presentes en nuestras dietas, aún existen dudas sobre cómo diferenciar algunas especies. Y este suele ser el caso de las almejas, las coquinas y las chirlas.

Los tres son moluscos de la familia de los bivalvos y se caracterizan por poseer un caparazón con dos valvas laterales simétricas. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlas?



Principales diferencias

1- Forma y tamaño. Las coquinas son más ovaladas y alargadas. Además, cuentan con un tamaño pequeño, de entre 2 y 5 cm, al igual que las chirlas. Sin embargo, estas últimas tienen un aspecto circular, de la misma manera que las almejas, aunque estas presentan un tamaño mayor: pueden alcanzar hasta los 15 cm de longitud.

2- Sabor. Mientras que las chirlas y las coquinas tienen sabores fuertes que permite disfrutarlas solas, las almejas son más sutiles al paladar, por lo que suelen acompañar a otros alimentos, como es el caso de las paellas.

3- Dureza de la concha. Las chirlas se caracterizan por una concha muy dura y rugosa. Mientras, las coquinas tienen una concha con una textura muy suave y las de las almejas es más plana.



¿Cómo sé si los moluscos están frescos?

Eroski Consumer ofrece una serie de consejos para asegurarnos de que las almejas, chirlas y coquinas que vamos a consumir son frescas y están vivas. De lo contrario, sería mejor no arriesgarnos a comerlas.

1- Si golpeamos la cáscara los moluscos deben reaccionar. Además, la concha tiene que estar mojada y brillante, y nunca rota o sucia.

2- La concha también tendrá que estar cerrada y ofrecer resistencia al abrirla. Si esto no ocurre es que el animal no está vivo y, por lo tanto, no podrá consumirse.

3-Al abrirlas deben contener un líquido transparente y abundante, nunca con un color turbio.

4- El olor tiene que ser agradable pero sutil. Si huele en exceso a mar puede ser un síntoma de que está en mal estado.

Imagen de un puesto con moluscos. Freepik

Antes de cocinar€ ¡es importante limpiarlas!

Una vez que ya poseemos las almejas, chirlas y coquinas más frescas, es el momento de limpiarlas bien. Es un paso primordial a la hora de preparar este tipo de alimentos: ayuda a eliminar los restos de arena que puedan quedar en su interior. La mejor forma de limpiarlas es colocándolas en agua fría con sal abundante durante unas dos horas, como recomienda el cocinero Félix Baztán en el Heraldo. Además, asegura que es buena idea cambiar el agua en varias ocasiones para obtener una limpieza aún más completa.



¿Y qué hay de su valor nutricional?

Las tres especies de moluscos presentan unos aportes nutricionales bastante similares, según webconsultas. De esta forma, y en cuanto a los macronutrientes, ninguna presenta hidratos de carbono y, además, la cantidad de grasas que nos proporciona es muy baja. Sin embargo, cuentan con un alto porcentaje de proteínas, aproximadamente 10,7 gramos por cada 100 de molusco. Estos alimentos también destacan por su contenido en vitaminas y minerales, como hierro, calcio y vitaminas A y B3.

Además, su contenido en agua es casi cercano al 88%, por lo que también tienen un valor calórico bajo: 47 calorías por cada 100 gramos de alimento.

¡A cocinar!

1- Almejas a la marinera

Ingredientes para cuatro personas:

- 1kg de almejas

- 1 cebolleta

- 1 diente de ajo

- 1 cucharada de harina de trigo y, en caso de intolerancias, sustituir por harina de maíz

- 1 vaso de vino blanco

- Medio vaso de caldo de pescado

- Aceite de oliva virgen

- 1 hoja de laurel

- Dos cucharadas de perejil picado

- Sal y pimienta negra

Elaboración:

Picar la cebolleta de manera muy fina y pocharla con sal a fuego lento. Añadir el ajo también picado y esperar a que se doren. A continuación incorporar la harina y rehogar sin dejar de remover suavemente. Agregar el vino blanco y dejar que el alcohol se reduzca, aún a fuego lento, para luego añadir la hoja de laurel. Después echar el caldo de pescado en función del espesor que se quiera obtener: más caldo para un resultado más líquido. Y ahora llega el momento de incorporar las almejas. Cuando comiencen a abrirse hay que apartarlas del fuego. Además, si sigue habiendo algunas con la concha cerrada, también habrá que retirarlas.

Imagen de un plato de almejas. Freepik

2- Coquinas al ajillo

Ingredientes para cuatro personas:

- 1kg de coquinas

- 5 dientes de ajo

- 30 ml de zumo de limón

- 30 ml de Brandy

- 100 gramos de aceite de oliva virgen

- Perejil

- Sal

Elaboración:

Echar el aceite en una sartén y, una vez que esté templado, añadir el ajo laminado. Cuando esté dorado, agregar las coquinas, el zumo de limón, el Brandy, el perejil y la sal. Tapar la olla y esperar a que se cocinen y abran su concha. Antes de servir, retirar las coquinas que sigan cerradas.

Imagen de un plato de coquinas. Freepik

3- Chirlas en salsa verde

Ingredientes para cuatro personas:

- 1kg de chirlas

- 2 dientes de ajo

- 150 gramos de vino blanco

- Perejil fresco

- Aceite de oliva virgen

- Sal

Elaboración:

Picar el ajo y el perejil y sofreír en una sartén con aceite. A continuación añadir las chirlas y tapar durante unos minutos para que se vayan haciendo. Antes de que comiencen a abrirse cubrirlas con el vino blanco y, ahora sí, dejar que se abran. Apartarlas del fuego después de tres minutos y espolvorear el perejil por encima antes de servirlas.