Pau Gasol anuncia el nacimiento de su hija

Pau Gasol y su mujer, Catherine McDonnell, ha sido padres de una niña, a la que han llamado Elisabet Gianna, anunció este domingo el baloncestista en sus redes sociales.



"¡Nuestra pequeña ya está con nosotros! ¡Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices! ¡Elisabet Gianna Gasol, un nombre con mucho significado para nuestra preciosa hija! #Padredeniña", esribió Pau Gasol en Twitter.

Pau Gasol, de 40 años, y Catherine McDonnell se casaron el 6 de julio de 2019 en San Francisco.





Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn't be happier!! Elisabet Gianna Gasol ??, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ?????????? #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz