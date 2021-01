Nicolás Coronado, el 'hijo de' más cocinillas

Es uno de los 'hijos de' que arrasó en su día en televisión, aunque el medio no le esté dando todas las oportunidades que él creía que iba a tener. Aunque aún mantiene en el cine un buen colchón para seguir viviendo de la profesión de actor, se ha alejado de las series, una parte del oficio que siempre le ha apasionado. Reconoce sin tapujos que ser hijo de Jose Coronado le ha abierto muchas puertas, pero que también le ha situado en el ojo del huracán y ha tenido que sufrir las inevitables comparaciones.

Comenzó en el mundo de la interpretación hace diez años. Le escogieron como protagonista de una miniserie de dos capítulos titulada No soy como tú. A este estreno televisivo le siguieron otros como 'Tierra de Lobos', 'Cuéntame un cuento', 'Águila Roja', 'La sonata del silencio' y 'Servir y proteger', que es de momento la última serie en la que se le ha visto en la pequeña pantalla. En el cine empezó hace siete años y es un medio en el que permanece todavía activo.

Nicolás siempre ha explicado que nunca se le pasó por la cabeza ser otra cosa que actor, aunque reconoce que en algunos momentos haya sentido cierta presión por ser miembro de dos familias muy conocidas. Por una parte, saber que su padre es uno de los actores (y galanes) más conocidos es algo que siempre ha sido un acicate. Y los Dominguín son, como todo el mundo sabe, muy populares en varias disciplinas artísticas.

Él reconoce que esta situación familiar es al mismo tiempo un privilegio y un incordio, pero después de diez años en el mundo de la interpretación ha superado los miedos. Tras el 'boom' de los primeros momentos, su presencia audiovisual se ha calmado, y la actual situación tampoco favorece que reciba muchas propuestas.

Destaca en Nicolás su sentido del humor, y con ironía ha comentado recientemente cómo ha roto con su novia en los últimos meses, en los que ha estado centrado en 'MasterChef celebrity', un espacio que ha disfrutado mucho: "Me he metido tanto en mi papel de cocinero que hasta mi novia me ha dejado", decía. Sonriente y muy convencido también asegura que es el yerno que todas las madres quieren.

Llegó hasta la final del concurso de cocina de La 1, donde se batió el cobre con Raquel Meroño, la ganadora, y con Florentino Fernández. Siempre le ha gustado la cocina y muchos espectadores creen que tiene alma de chef. Ha conquistado a la audiencia con esa media sonrisa entre tímida y canalla y, al igual que su padre, está considerado uno de los actores más atractivos del momento. Le ha cogido el truco a ser invitado de la tele y pide a gritos participar en un reality, aunque sepa que se mete en la boca de lobo. No le gustan las multitudes y vive alejado del centro de Madrid (su casa está en plena naturaleza y vive rodeado de animales). Adora la vida rural y está considerado un bohemio del siglo XXI. Es un amante del yoga y también del ejercicio al aire libre.

Este nuevo año se le presenta con propuestas de cine que no quiere contar, por si más tarde se chafan, ya que como buen titiritero es un tanto supersticioso.

La televisión no es un capítulo cerrado, pero por el momento no tiene cabida entre sus nuevos proyectos. Está momentáneamente fuera de cámara, pero por edad parece claro que volverá.