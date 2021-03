"Dije no a 'Los 40 Principales'"

El viaje que más espera

"Soy muy sencillito en eso y espero ir a Ayoó de Vidriales (Zamora). Fui en verano, pero luego no he podido escaparme más veces. Es mi paraíso".

¿Cuál es su lectura preferida?

"Va cambiando. Ahora mismo leo cosas que no impliquen gran esfuerzo intelectual. Leo evasión".

¿Qué libro nunca leería?

"Las famosas Sombras de Grey. Me han provocado rechazo desde el primer momento".

¿Recuerda la última película que ha visto?

"Soy desertor de las salas grandes. La última película que he visto ha sido en plataformas: Noticias del gran mundo. Me pareció muy interesante".

Un lugar cercano que le guste para escaparse.

"Últimamente me he requeteenamorado de Cantabria. Cualquier lugar de Euskal Herria también. Soy fácil en ese sentido".

Un plato que despierte la gula...

"Soy muy moderado y más de verdura que de carne. Me ganan las berenjenas rellenas que hace mi mujer".

Hablemos de deporte...

"Uf. No me gusta hacer deporte. Me gusta caminar mucho o andar en bicicleta".

Ese vicio confesable...

"Tomarme algún vinito de vez en cuando. Marianitos rojos también, pero esto lo identifico sobre todo con los sábados, los domingo y los festivos".

¿Qué cambiaría del mundo?

"Jo, tantas cosas... Si pudiera cambiar una sería la tendencia que tenemos a mentir, mentir y mentir".

¿Recuerda algo insólito que haya hecho?

"Sí. El resumen de la prensa rosa en un programa de Almudena Cacho cuando estaba en Radio Euskadi".

¿Interesante?

"Sobre todo porque no tenía ni idea de qué iba".

¿Se arrepiente?

"No, por supuesto que no. Lo hice y a mucha honra".

Ha dicho que no a€

Los 40 Principales. Me ofrecieron trabajar allí y elegí ir como becario a Radio Euskadi".