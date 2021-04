Diez cosas que (igual) no sabías de... Eduardo Noriega

1 Encuentro con Schwarznegger. Cuenta que una vez coincidió con el popular actor en el gimnasio de un hotel y tuvo tentaciones de hacerse una foto con él, pero se contuvo. Dice que el estadounidense nacido en Austria tiene una buena fachada. ¡A la vista está!

2 Enfermó de desamor. Le duele hablar de un amor que le partió por la mitad y le hizo sufrir lo que no está escrito. Tenía 25 años. En la actualidad, comparte su vida desde hace diez con Trinidad Oteros y tiene una hija con ella.

3 Pasión por la música. Es un enamorado de todos los estilos musicales "de calidad", puntualiza. Estudió en el Conservatorio de Santander solfeo, armonía, coral y piano, pero ganó finalmente la interpretación.

4 Cuidarse disfrutando. No es dado a las bebidas fuertes, pero no renuncia a saborear una cerveza o un buen vino, sus placeres privados. No tiene vocación de asceta ni le gusta contar calorías. También un plato ligeramente graso puede entrar en su menú.

5 'Juego de tronos'. Le llamaron de la productora de la popular serie para hacer un personaje, pero se lo dieron a un rival chileno. No lloró, pero casi, porque estaba muy ilusionado. Ya se veía sentándose en el Trono de los Siete Reinos.

6 Un lado oscuro. En alguna entrevista ha contado cómo en su juventud se coló en un convento con nocturnidad, alevosía e intenciones libidinosas porque tenía una cita con una joven. Pecados de juventud que hoy recuerda con una sonrisa.

7 Solidario. La solidaridad es, dice, una cualidad heredada de su madre. Él le acompañaba de adolescente a casa de una familia de etnia gitana con 17 hijos a la que ayudaban en lo material y también en lo anímico. Hoy, colabora con algunas causas que prefiere no desgranar.

8 Privacidad. Casi no habla de su vida personal. Se casó en secreto y se sabe más bien poco de su mujer, apenas que no es actriz y que se conocieron en un aeropuerto en un vuelo que salía con retraso.

9 Sensaciones negativas. Se declara un hombre positivo, pero de vez en cuando le entra cierta aprensión con el trabajo. Ha tenido temporadas difíciles en las que pensaba que no le iban a llamar más y que lo de ser actor se acababa. Se equivocaba.

10 Un 'sex symbol' que se ruboriza. En los 90 entraba en todas las listas de hombres más deseados. Sara Carbonero confesó en una entrevista que tenía un póster del actor en su habitación. Noriega se suele poner rojo cuando se lo recuerdan.