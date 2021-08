Lucía Sánchez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', muestra el resultado de su operación de pecho

En el siglo de los complejos operables y la cirugía sin límites, cada vez son más – o más sabidas – las operaciones estéticas para adecuarse a la normatividad y a los perfectos cánones imperantes. Lucía Sánchez, la gaditana concursante en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y actual participante en 'La última tentación', se ha subido al carro de la silicona y ha narrado, casi en directo y a todos sus seguidores, el proceso de su operación.



La andaluza ha publicado un vídeo en su canal mtmad en el que explica todo el proceso, desde que coge el transporte público en su ciudad para viajar a Madrid, donde le han realizado la operación, hasta que se despierta en la consulta con el pecho recién vendado por la cirugía. "Hola mis niños. Os vengo a contar una nueva aventura, me voy para Madrid, ya sabéis todos para qué. Os iré contando todo el proceso de mi operación", comienza contando Lucía en un vídeo al más fiel estilo youtuber.



Entre tantas cosas, la de Cádiz enumera todas las pruebas que le han sido necesarias para someterse a una cirugía – prevista para ejecutarse en tres horas – aunque finalmente y por complicaciones con el modus operandi se convirtieron en cinco "Me hecho ya todas las pruebas que hacen falta para la operación, la PCR, una radiografía, un análisis de sangre, un electro, una ecografía€"



La pequeña pieza audiovisual continúa con un primer plano de Lucía recién despertada de la operación y "un poquito doloría". "Esta mañana me han dado el alta y mañana me quitan la venda, pero no puedo estirar bien el brazo", termina alegando una Lucía exhausta.









Uno de sus mayores complejos

La de Cádiz, que había anunciado su aumento de pecho hacía semanas por "uno de sus mayores complejos", explicó que la decisión de intervenirse quirúrgicamente venía porque con los "cambios bruscos de peso" que había experimentado su pecho se había caído. "Cuando estoy en mi peso me encantan, pero cuando adelgazo están muy feas", admitía días antes de someterse al retoque estético.En la cuenta de Instagram de mtmad ha mostrado a través de dos fotografías en antes y el después de la andaluza. "Me he puesto 240cc en una y 265cc en otra. No las quería aumentar mucho, solo rellenar la parte que estaba vacía", explica en su canal.Lucía ha reconocido que el posoperatorio no ha sido nada fácil para ella. "A la mañana siguiente tenía mucho dolor. Lo he pasado fatal. No podía moverme", explica. Pese a todo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', confiesa estar "feliz de la vida" con su nuevo cuerpo.