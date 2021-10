Mick Jagger entra en un bar lleno de fanáticos de los Rolling y nadie le reconoce

¿Quién no conoce a Mick Jagger? El carismático líder de los Rolling Stones tiene un rostro que, tras casi 60 años de carrera, resulta inconfundible. Quizá no para todo el público, tal vez los más jóvenes no estén tan hechos a su cara, pero sin duda sí para sus fans.



Esa es la teórica. La práctica es que el vocalista de la banda, de 78 años, estuvo el pasado miércoles días en un bar lleno de fanáticos de los Rolling en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos) y que nadie le reconoció, ni el camarero que le sirvió la cerveza. Si el local estaba lleno de seguidores de Sus Satánicas Majestades era porque el grupo británico ofrecía al día siguiente un concierto en la ciudad. Pero no lo reconocieron, y eso que no iba tapado ni trataba de ocultarse, y el propio Jagger subió en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece él mismo tomándose la cerveza sin que los demás clientes le presten atención.





Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII — Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021