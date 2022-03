Ibai Llanos desvela la 'odisea' que vivió en un viaje a Corea del Sur

Ibai Llanos es el 'streamer' por excelencia, cada día acumula más y más seguidores y triunfa en la conocida plataforma demostrando que no solo los videojuegos son para Twitch, sino que esta red social admite muchos otros temas y él parece dispuesto a tocarlos todos.



No es raro ver a Ibai charlando sobre diferentes temas y anécdotas en su canal y además también ha revolucionado la plataforma con programas y eventos ideados por él como 'La gran velada' o 'Disaster Chef'.



UN GRAN DESEO

UNA 'ODISEA' EN COREA DEL SUR

En una de sus últimas charlas con sus seguidores,que tiene mucho que ver con los viajes, pero también con el contenido que ofrece a sus 'followers'.El vasco ha confesado que uno de sus grandes deseos es visitar Japón: ". Haría streaming todos los días", confesaba Ibai, antes de explicar que hay destinos que para él significan relax y otros que lo motivan a crear y trabajar cada día."Para mí, descanso significa las Maldivas, Honolulu o Punta Cana. O mi casa, por ejemplo. Pero. Creo que sería de las mejores épocas de creación de contenido del año. Os lo digo totalmente en serio", comentaba el 'streamer' dejando patente la ilusión que le haría poder cumplir su deseo.Aprovechando que estaba hablando de viajes al continente asiático,El vasco comentó quey que alucinó con la forma de vida allí.. Vimos a un hombre disfrazado de Doraemon...", y también descubrieron que se puede comprar a cualquier hora: ". Vi niños un lunes de madrugada comiendo. Todo está abierto las 24 horas. Igual te vas a un pueblo y no hay nada abierto. Es como estar en Callao, en Madrid".Sin embargo,, moverse para ir de un lugar a otro se convirtió en un infierno para Ibai que no tenía ni internet y además lo habían invitado a un restaurante, pero tan solo contaba con una fotografía para encontrar el lugar.. Pero es que no eran ni 10 minutos, porque el taxista nos había dejado en la puerta del bar", explicó, dando a entender que no se fiaba mucho del buen hacer del conductor del taxi, aunque este lo había llevado exactamente al lugar al que quería ir.