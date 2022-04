Un hermano de Tamara Falcó aclara por qué fue a la 'boda del año' en vaqueros y sudadera

Este fin de semana se ha celebrado en Plasencia la que muchos consideran la "boda del año", la de Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Él es hijo del fallecido Fernando Falcó, marqués de Cubas, y Marta Chávarri y ella de Phillipe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, y la aristócrata danesa Nina Wendelboe.



El enlace se celebró en la capilla del Marqués de Mirabel, propiedad de la familia Falcó, y reunió a lo más granado de la aristocracia y la 'jet-set'. Entre los invitados, la nueva presidenta de Inditex, Marta Ortega, y su marido, Carlos Torreta; Manuel y Alejandra Martos, hijos de Raphael; el príncipe Hubertus de Hohenloe y Simona Gandolfi; Alonso Aznar y Felipe Cortina, grandes amigos del novio; Alfonso de Borbón y Eugenia Silva; y como no, Xandra y Tamara Falcó, primas del novio.



Fue precisamente otro primo del novio, Duarte Falcó, el que protagonizó la anécdota del día. El hermano pequeño de la marquesa de Griñón, hijo de Carlos Falcó y Fátima de la Cierva, se presentó al lugar del enlace con un 'look' muy informal que no pasó desapercibido para las decenas de periodistas que estaban congregados a la entrada del palacio. Nada más y nada menos que con vaqueros, zapatillas, una sudadera y un abrigo con la capucha puesta. El programa 'Socialité' confirmó que no le dejaron entrar al recinto y tuvo que volverse al hotel para regresar al poco tiempo ataviado con un traje con corbata.





Duarte Falcó, el niño que quiere llamar la atención porque quiere casito y se presenta así a la boda del primo. ¡Qué poca consideración! 0/10. pic.twitter.com/qSRmbR2Eec — Lara (@Inventing_Lara) April 2, 2022

Increíble la tergiversación de los medios en este país. Fui a por el móvil que me lo había dejado el día anterior y luego volví al hotel a cambiarme. Fin. — Duarte Falcó (@duartefalco) April 3, 2022

Menú dos estrellas Michelin

La historia de Iñigo Onieva que tuvo que borrar. Instagram

Isabelle Junot vistió un diseño de Pronovias. Instagram

Sin embargo, hoy por la tarde, el hijo de Carlos Falcó ha aclarado en Twitter que su intención no era ir a la boda con esa ropa, sino que se olvidó el móvil el día anterior y que fue a recogerlo para volver al hotel y ataviarse con el traje que merecía la ocasión.Pasadas las cuatro de la tarde, los más de 250 invitados empezaron a degustar el menú dos estrellas Micheliny que constaba de huevo con trufa, lubina salvaje del Mar Mediterráneo, cochinillo lacado y el postre, un 'lemon pie', chocolate y avellana.Por el momento, no hay imágenes oficiales de los marqueses de Cubas como marido y mujer, ya que están reservadas para la exclusiva que saldrá el miércoles en la revista '¡Hola!', pero el novio de Tamara Falcó,, publicó dos instantáneas en su Instagram que tuvo que borrar a los pocos minutos.La novia eligió unconfeccionado para ella en exclusiva por Alessandra Rinaudo. Se trata de un vestido sencillo, de manga francesa y con una voluminosa falda. El 'look' se completó con joyas de Cartier creadas para la ocasión. Además, lució la tiara de diamantes y perlas del siglo XIX que también utilizó Xandra Falcó el día de su boda con el fallecido Jaime Carvajal, que casualmente se celebró en el mismo palacio.El marqués de Cubas apostó por un, con el pantalón y el chaleco Príncipe de Gales en gris, y levita negra.El matrimonio ha escogidocomo lugar para viajar en su luna de miel.