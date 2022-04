Ana Rosa Quintana pasará por el quirófano en los próximos días

Ana Rosa Quintana sigue su lucha contra el cáncer de mama y va a pasar en los próximos días por el quirófano, según ha confirmado este miércoles su compañero Joaquín Prat en El Programa de Ana Rosa. "Está espectacular, no parece que vaya a ser operada en apenas unos días", ha asegurado el presentador, haciendo referencia a una foto que ha subido la conductora titular del programa haciendo yoga.



Prat ha relatado que varios compañeros, incluido él, comieron el martes con ella, y que la encontraron bien. "Está como siempre, un poquito mas delgada, pero tiene ese brillo en los ojos, esa actitud... está inalterable. Parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia. Por el estado de ánimo y el estado físico, parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas unos días".



"Aquí te esperamos, Anita", ha concluido Joaquín Prat, deseándole un pronto regreso a un programa del que se despidió el 2 de noviembre, cuando anunció que volvía a sufrir cáncer de mama (ya lo padeció en 2010, pero entonces no llegó a cogerse la baja).





Reaparece en Instagram

Justo esas palabras han llegado el mismo día en el que la presentadoraen una publicación conjuntaen la que ésta escribe que "ya hay estudios sobre la efectividad del yoga como apoyo en pacientes con cáncer de mama". Y además relata la lucha de Ana Rosa Quintana. "Cuando la diagnosticaron, lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar. Hemos trabajado fuerza, equilibrio, respiraciones, reducido los niveles de cortisol, mejorado el descanso, etc. Han sido tiempos de acompañar desde el corazón y de coger la mano para dar aliento".Cánovas asegura estar "muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa", y confía en que esa publicacióntransmitiéndoles que se puede, de verdad que se puede"."Carmen, muchas gracias por este precioso post y por tu acompañamiento estos años y en especial estos meses. Gracias por enseñarme a amar el yoga y por el acompañamiento estos meses. Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar, es ejercicio físico intenso, bueno para el alma y para el cuerpo".cuando aseguraba que "después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momentoTrabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas... He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona".