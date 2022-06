El drama de Melani Olivares: "Me lo han robado y aún lo estoy pagando"

Melani Olivares se ha llevado este lunes un disgusto tremendo. Cuando acudió al parking, en el que paga una plaza, para buscar su coche se encontró con que no estaba: se lo habían robado. Y la actriz catalana ha recurrido a Instagram en busca de que lo sucedido se viralice y le puedan ayudar a recuperarlo.

"Estoy flipando, la verdad. Me han robado el coche del parking donde lo tengo guardado, en la plaza Pedro Zerolo; me lo han robado en el mismo parking donde pago. Estoy que me va a dar algo. Me he quedado sin coche y todavía lo estoy pagando", explicaba la actriz de la serie Aída en el primero de los stories que subió para contar lo ocurrido.

Como ella misma contaba, el vehículo, un BMW X3 negro, tiene siete años y lo compró de segunda mano. Lo peor es que aún no lo ha terminado de pagar y deberá seguir haciéndolo aunque no aparezca, aunque ya ha denunciado a la Policía e incluso ha escrito la matrícula en Instagram, aunque al principio se equivocó con las letras y tuvo que rectificar.

Uno de los stories de Melani Olivares, con errata incluida. Foto: Instagram (@melaniolivares)

La actriz, que además reconocía recientemente no estar pasando por un buen momento económico, agradecía a sus seguidores el interés que han mostrado para ayudarla a encontrar el coche. "Os doy las gracias a todos y a todas por el aluvión de mensajes de apoyo e intentando ser sheriffs en la ciudad para encontrar el coche. Os lo agradezco infinito, sobre todo porque no tengo otro coche. Estoy hasta emocionada, la verdad, porque habéis puesto muchísimo de vuestra parte para intentar encontrarlo. Gracias infinitas", afirmaba, y horas después revelaba que aún no tenía ninguna noticia del vehículo.