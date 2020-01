Jorge Vázquez ficha por Pertegaz

Y es que la cosa promete? y mucho. Jorge Vázquez, uno de los mejores diseñadores de moda femenina estatal, se alía con una de las casas de moda con más solera de España: Pertegaz. Si el primer nombre es sinónimo de femineidad y refinamiento, el segundo lo es de clase y elegancia. Nada malo puede salir de esta fusión, sino todo lo contrario. Y parece que no tenderemos que esperar mucho para ver los resultados de este sonado fichaje, ya que está previsto que en la Mercedes Benz Fashion Week de este mes de enero, Vázquez dé para Pertegaz sus primeros pasos con la colección otoño-invierno 2020/21. Es un escenario en el que el gallego se mueve con soltura intermitentemente desde 2002 con dos grades hitos: en el año 2004 se alzó con el premio al mejor creador joven y en 2016 su colección fue galardonada con el Premio L'Oréal.

Poco tiene en la moda internacional de noticiable que el nombre de una casa legendaria sobreviva al fallecimiento de su fundador y que haga fichajes, o que pase a formar parte de un grupo de empresas internacional, o que siga en manos de las familias de los fundadores, o que todos acaben en los tribunales. Eso, fuera de nuestras fronteras no tiene nada de novedoso. Pero en el Estado español, sí.

Con mucha menos trayectoria en el negocio de la moda, las empresas españolas todavía no suelen dar ese tipo de titulares, pero sí es cierto que se van adaptando a los nuevos tiempos, como ha hecho la firma Pertegaz, más concretamente Jealfer, la licenciataria internacional del prêt-à-porter para mujer de la firma, que ha fichado a Jorge Vázquez como director creativo. Así, el modisto gallego se encargará de liderar el equipo de diseño de las colecciones ready to wear de la marca.

Con su marca

Pero que no cunda el pánico. Vázquez no dejará huérfanas a su legión de seguidoras, ya que continuará al frente de las colecciones de su propia marca y con su atelier de costura a medida. Además, esto de diversificar su jornada laboral no será nada nuevo para el creador, que sabe bien lo que es trabajar ("no entiendo mi vida sin trabajo y constancia"), formarse y seguir trabajando para llegar a triunfar en el mundo de la moda. De hecho, Vázquez ha trabajado con anterioridad para Antonio Pernas, Ángel Schlesser y Fun&Basics, hasta que en el año 2002 presentó su primera colección en la Pasarela Cibeles. En 2006 asumió la dirección creativa del prêt-à-porter para mujer de Loewe y presentó su nueva marca, JV by Jorge Vázquez, en la pasarela madrileña.

Así que es un gallego el que toma las riendas de una firma que lleva el nombre y el sello de un creador turolense, sin duda una combinación que a buen seguro devolverá la grandeza a una casa que fue fundada por Pertegaz en los años 50.

Lo cierto es que desde que hace unos meses se anunciara que la empresa Jealfer, con sede en la provincia de A Coruña, retomaba la licencia para el prêt-à-porter de la marca Pertegaz a nivel mundial, la emblemática casa de modas no ha hecho más que dar pasos agigantados y generar noticias de esas que gustan, que se agradecen y que ilusionan.

Purificación Alonso Escurís, CEO de Jealfer e impulsora del proyecto, ya se ocupaba de fabricar para Pertegaz parte de sus colecciones, algo que agilizó el proyecto de su toma de control de la marca. Probablemente, algo haya tenido que ver en la decisión de que sea otro brillante gallego el que impulse la creatividad de la casa, en lo que a todas luces es un prometedor futuro.

Un diseñador al detalle

Jorge Vázquez es uno de esos diseñadores que supo que esto era lo suyo desde pequeño, aunque claro, el hecho de que su familia se dedicara al potente sector textil gallego algo habrá tenido que ver. Él mismo asegura que decidió dedicarse a la moda porque en su casa siempre vivió entre telas, desde pequeño. "Recuerdo un taller que tenía mi madre, que siempre estaba rodeada de 30-40 modistas. Los veranos los pasaba allí, en Coruña. Estaba allí con las telas, cortando, pegando, viendo cómo se probaban, como cosían, planchaban... Siempre fue un mundo que me fascinó", recuerda. Así que cuando terminó COU y decidió estudiar algo, todo apuntaba a que la cosa iría más por el diseño que por el ámbito empresarial. Con tesón y con un empeño constante por formarse, la familia de Vázquez se quedó más tranquila cuando vio cómo le fichaba Inditex y cómo aquello podía ir en serio.

El resultado ha sido una de las carreras con más brillo de la moda española. Porque la de Vázquez es una costura que cuida al máximo el detalle. Sus modelos exquisitos plasman una seña de identidad marcada y reconocible, que ha conquistado el corazón de numerosas celebrities.

Maestro del diseño, elige las materias antes de crear y nunca pierde de vista el delicado equilibrio entre la visión puramente artística y la comercial. La experiencia ha permitido al artista desarrollar su talento, adaptando sus creaciones a las necesidades de las mujeres y permaneciendo fiel al savoir faire.

Uno de los grandes

Es injusto que el modisto Manuel Pertegaz (Olba, Teruel, 1918 ? Barcelona, 2014) pase a la historia por haber diseñado el vestido con el que se casó Letizia Ortiz, pero probablemente acabará siendo así. Hubiera sido mejor que fuese recordado por el impresionante, espectacular y maravilloso mono que lució Salomé en Eurovisión en 1969 y que hoy en día arrasaría en cualquier alfombra roja. Un modelo al que ha hecho referencia Vázquez en sus primeras declaraciones tras su nombramiento. "Me apasionan las piezas de Pertegaz hechas completamente a mano, como el inolvidable traje azul de Salomé en Eurovisión. Pertegaz llevó a cabo trabajos muy especiales, siempre con tejidos muy buenos, que siguen en perfecto estado en las prendas que conservamos".

No en vano, el modelo al que hace referencia Vázquez era una verdadera obra de arte. Era azul turquesa, porque es un color que quedaba igual de bien tanto en las imágenes en blanco y negro de los televisores de la época como en las novedosas pantallas a color que por aquel entonces daban sus primeros pasos. El mono pesaba nada más y nada menos que 14 kilos y estaba hecho con más de cinco mil diminutos canutillos de porcelana. Y costó millón y medio de pesetas? de la época.

Sin embargo, los grandes méritos del maestro Pertegaz fueron otros, como el de hacer moda en un país que nunca lo valoró como se merecía. Fue el creador favorito de la alta sociedad española, conquistó con su talento París y Nueva York, e ideó patrones para la reina Sofía y primeras damas como Jacqueline Kennedy, siempre con la idea de una mujer etérea, natural, estilizada y elegante.

Fue autodidacta, infatigable, humilde y exquisito en los detalles, unas características que le unen al que a partir de ahora tomará las riendas de la que fuera su casa de modas. Manuel Pertegaz siempre supo adaptarse a la personalidad y peculiaridades de cada mujer, otro de los rasgos que le une a Vázquez, quien asegura que este nuevo reto es "es un honor y una responsabilidad porque siempre he admirado a Manuel Pertegaz. Es un regalo, profesional y personal, poder liderar este proyecto. Es uno de los mejores diseñadores de todos los tiempos y no dejan de sorprenderme sus diseños, su costura?".

Y para los que sientan curiosidad por saber qué saldrá de esta atractiva fusión entre los dos nombres, aquí va un adelanto: "Inicialmente retomaré piezas representativas de Pertegaz, porque es justo hacerle un guiño, relanzar, respetar y homenajear su gran legado. Más adelante, las dos colecciones por año contarán con prendas más comerciales y ponibles, no solo con piezas para fiesta o puestas de largo. Entonces se notará más mi impronta". Así que habrá que esperar?