Las alianzas de las famosas: cuestión de kilates

Parece que en algunos casos el tamaño sí importa€ y mucho, porque cuanto más grande sea el diamante en los anillos de compromiso, mejor. En los años 50 y 60 la obsesión de Hollywood por estos anillos enormes despegó sin casi límites, y ha continuado así desde entonces. Las últimas en sumarse a esta fiebre son Nicola Peltz –que se acaba de unir al clan Beckham de la mano de Brooklyn Beckham– y Kate Moss. Pero vayamos por partes.



No sabíamos nada de ella desde hacía mucho tiempo, es Kate Moss, y después de ser una de las caras que más aparecían en la prensa rosa, en sus últimos años ha optado por llevar una vida discreta y lejos, lejísimos, de los focos y los fotógrafos. Después de haber llegado a lo más alto en el mundo de la moda, la maniquí inglesa se convirtió en empresaria y creó su propia agencia para lanzar a modelos que tuvieran algo más que "una cara bonita". El éxito profesional ha llegado de la mano del éxito personal, y desde hace algún tiempo luce en su mano un anillo de compromiso.



La discreción guía sus pasos en esta nueva etapa, y su vida transcurre ahora lejos de los escándalos que protagonizaba hace quince años. Apenas se deja ver en fiestas y solo acude a aquellos eventos de la industria que cumplan dos requisitos: prestigio y un cheque de varios ceros por delante. En lo que a su vida personal se refiere, Kate Moss ya pasó por el altar en una ocasión para darle el sí quiero a Jamie Hince, guitarrista de The Kills. Fue el 1 de julio de 2011, en un enlace idílico con un vestido de John Galliano realizado en exclusiva para ella y con el que selló para siempre la amistad con el diseñador, que estaba pasando por los peores momentos de su vida, con todo el sector en contra después de que ensalzara la figura de Hitler en una terraza parisina increpando a una pareja judía bajo los efectos de estupefacientes.



Kate y Jamie se separaron amistosamente en el verano de 2015, y un año más tarde firmaron el divorcio oficial. Ella empezó a salir con Nikolai von Bismarck, un joven fotógrafo de 29 años descendiente del canciller alemán Otto von Bismarck, quien le ha regalado el anillo de compromiso que lleva en el dedo anular: un impresionante zafiro rodeado de diamantes.



Y si este anillo en cuestión ha dado mucho de qué hablar, no ha sido menos lo que ha ocurrido con el que Brooklyn Beckham ofreció a Nicola Peltz: un diamante de corte esmeralda rodeado por una estrecha banda de pavé de diamantes que podría estar valorado en unos 280.000 euros. ¿Le habrán dejado dinero sus padres para el regalo?





Clásicos, discretos, llamativos, de colores... pero caros, todos son carísimos. Así son algunos de los anillos de compromiso más famosos del star system. En este pequeño repaso hay tres que destacan especialmente por diferentes motivos, se trata de los que lucieron en su díaEn 1981 el Príncipe Carlos le hacía entrega a Lady Diana Spencer de una de las joyas más deseadas del mundo, y que se ha. Esta joya de 18 kilates muestra un diseño espectacular, con un zafiro azul intenso, que va rodeado de 14 diamantes pequeños. El anillo venía a completar el cuento de hadas en el que parecía vivir la pareja. Hay que destacar que ese mismo anillo le fue entregado a Kate Middleton por Guillermo de Inglaterra. Desde aquel momento, los 36.700 euros que costaba la pieza en un principio se han multiplicado varias veces.No solo está considerada como una de las más grandes divas de Hollywood, sino que la cantante forma, junto a su marido, una de las parejas más famosas y rentables del mundo. Como no podía ser de otra manera, su anillo de compromiso tenía que ser especial. Y vaya si lo fue. Una, y bastante fina para lo que se suele ver. La pieza está valorada en cinco millones de euros y despertó la admiración y envidia de algunas celebridades.Algo más económico le salió a Donald Trump el impresionante anillo que le regaló a la hoy primera dama de EE.UU. Fueron, pero pasó a la historia de las bodas porque con 15 kilates, la joya fue esculpida especialmente para ella a petición de Trump. Un diseño extrañamente sencillo y del que nunca habrá otro igual.

Marilyn Monroe



Joe DiMaggio duró únicamente nueve meses, pero para dar el sí quiero contaron con uno de los anillos más famosos: la banda eterna de diamantes en talla baguette.



Scarlett Johansson



Colin Jost con un original anillo formado por un diamante en forma de pera que e stá valorado en 400.000 dólares y con el que la actriz se comprometía por tercera vez en su vida. Estaba firmado por James C. Taffin de Givenchy y tenía once quilates.



Grace Kelly



Rainiero de Mónaco le propuso matrimonio en 1955 con un modesto anillo de diamantes. Ella estaba encantada, pero él se dio cuenta de que muchas actrices lucían anillos más grandes, así que tomó la decisión de repetir su anillo de compromiso y sorprendió a su bellísima prometida con uno nuevo, un Cartier con un diamante de 10,5 quilates con talla esmeralda.



Hilary Duff



Matthew Koma en Instagram. "He asked me to be his wife" (Él me ha pedido que sea su esposa), escribía junto a dos imágenes de la pareja con grandes sonrisas, y donde se podía ver claramente el precioso anillo. Precedían a este compromiso tres años de noviazgo y una hija en común.



Jennifer Aniston



Jennifer Aniston y el actor Justin Theroux allá por 2015 fue en secreto, pero su anillo de compromiso de un millón de euros lo vio todo el mundo. El amor entre Justin y Jen duró hasta 2018.



Elizabeth Taylor



Elizabeth Taylor, lo que le valió entre otras cosas para hacerse con una colección de joyas increíble. Richard Burton le regaló un anillo con un diamante de 33 quilates. Hasta entonces se llamaba Diamante Krupp, pero después de aquello su nombre se cambió por el de Diamante Elizabeth Taylor.



Mia Farrow



Mia Farrow y Frank Sinatra fueron la pareja de moda. Se casaron en el verano de 1966 y Frank le ofreció a Mia una pieza deslumbrante de 9 quilates. De nuevo la belleza de la joya no aseguró el éxito del matrimonio, que duró solo dos años.



Victoria Beckham



David Beckham se declaró a Victoria con un anillo de diamantes que ella ha modificado hasta en trece ocasiones. Vamos, que por lo visto le parecía poca cosa y desde que en 2020 realizara la primera variación ha cambiado el anillito varias veces, desde una forma de pera gigante hasta una talla cuadrada esmeralda o una baguette de color amarillo. ¿Quedará algo del original?



Jacqueline Kennedy



John F. Kennedy le pidió matrimonio nunca perderá su impresionante talla.



Elizabeth Hurley



hane Warne le pidió en 2011 que se casara con él. Esta joya es la única de esta lista que nunca pisó un altar, ya que el compromiso acabó en 2013. De todas maneras hay que reconocer que este diamante azul se merece estar en este listado.



Angelina Jolie



Brad Pitt y el diseñador de joyas Robert Procop tardaron un año en terminar su anillo. Además, y para disgusto de su guapo marido, inmediatamente después del compromiso a menudo se veía a Angelina sin él. Las malas lenguas dicen que no le gustaba por ser un demasiado grande y llamativo.



Karlie Kloss



En los últimos tiempos, Instagram se ha convertido en el medio oficial de las famosas para anunciar sus compromisos. "No tengo palabras para decir lo mucho que te quiero. Josh, eres mi amigo y mi alma gemela. No puedo esperar para estar juntos para siempre. Sí, un millón de veces más", escribía la modelo Karlie Kloss en Instagram, junto a una foto junto a su chico, Joshua Kushner. Horas después de compartir la foto, Kloss aprovechó Stories para enseñar su anillo en el momento del maquillaje de una sesión de fotos en Pekín.