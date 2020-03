Un guionista de 'Los Simpson' repudia el uso de un capítulo para un meme con "fines nefastos"

EEUU – Un capítulo de Los Simpson ha sido utilizado por sus fanáticos para crear un meme y responsabilizar a Asia por la expansión del coronavirus. Por eso, uno de sus guionistas, Bill Oakley, repudió su uso para "fines nefastos", publicó The Hollywood Reporter. El episodio Marge encadenada, de mayo de 1993, trata sobre la gripe de Osaka y muestra cómo la enfermedad llega a la ciudad luego de que alguien tose dentro de una caja de cartón. "Se suponía que era absurdo que alguien pudiera toser en una caja y que el virus sobreviviese durante seis u ocho semanas ahí dentro. Lo que hicimos no llevaba a ninguna de estas malas asociaciones, porque el virus mismo estaba actuando como un personaje de dibujos animados y se comportaba de maneras muy poco realistas", explicó. Además, manifestó que "la idea de que alguien se apropie indebidamente de esto para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible". Además, Oakley aseguró que el capítulo no fue premonitorio del COVID-19, sino que su antecedente puede buscarse en la gripe de Hong Kong, de 1968.