Un policía se intoxica mientras etiqueta una droga como prueba.

eeuu – Un agente de la Policía de Oklahoma perdió el conocimiento tras intoxicarse mientras etiquetaba fentanilo como prueba en una comisaría de Bartlesville, tal y como quedó registrado en las cámaras de seguridad de la jefatura. El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente, según informa el National Institute of Drug Abuse, y está considerado como un problema de salud pública en el estado norteamericano. En las imágenes se puede apreciar cómo el sargento Jim Warring manipula la droga mientras la introduce en una bolsa de pruebas, en ese momento, a pesar de los guantes de protección, el agente comienza sufrir un mareo y acaba cayendo al suelo desvanecido. El policía tuvo que ser atendido por el resto de sus compañeros. "No sé qué hubiera pasado si no hubieran actuado tan rápido", dijo el sargento Jim Warring, de la policía de Bartlesville.