Pierden su cámara en el mar y encuentran sus fotos colgadas en la red

Reino Unido – Una pareja de británicos que había perdido su cámara fotográfica en el mar Caribe durante unas vacaciones lograron recuperar las fotografías almacenadas en ella pasado más de un año y medio. Simon y Cassie Woods, de Shropshire (Inglaterra, Reino Unido), visitaron la República Dominicana en abril de 2018 y su aparato Hero 4 Go Pro fue arrastrado por las olas después de que el kayak de la pareja volcara. Pese a intentar recuperarlo, poner avisos e informar sobre el hecho al hotel donde se hospedaban, lo dieron por perdido, recogen medios locales. En setiembre de 2019, Ryan Friday-Swann, otro turista británico en el país caribeño se topó con la cámara mientras buceaba cerca de un resort en Punta Cana. Aunque la Go Pro ya no funcionaba, Ryan limpió y secó el dispositivo un par de días y descubrió que la tarjeta de memoria estaba intacta y las fotografías en buen estado. Con el fin de dar con el paradero de sus dueños, ese hombre hizo público su hallazgo el pasado 15 de marzo en la página de Facebook Lost Box, una comunidad del Reino Unido sobre artículos perdidos o encontrados. "Después de estar bajo el agua durante más de 18 meses sería maravilloso llevarla de vuelta a sus dueños originales", escribió. Gracias a la difusión en redes sociales, la noticia llegó a oídos de Cassie. "No puedo creerlo. ¡Esta es mi Go Pro! (€) ¡Estoy tan emocionada! Muchas gracias a todos los que compartieron esto y ayudaron a localizarnos", comentó la mujer al día siguiente en el aviso original. Finalmente la pareja se puso en contacto con la página, a través de la cual les enviaron las fotos y el aparato fotográfico.