Alertan de que la mafia reparte comida entre los afectados por el virus

Italia – La mafia italiana se ha puesto a repartir comida entre las familias con menos recursos de las regiones de Campania, Puglia, Calabria y Sicilia. Por su parte, las autoridades han advertido de que se trata de una medida emprendida por la organización criminal para ganar apoyo popular y cubrir espacios que el Estado ha dejado vacíos durante la pandemia del coronavirus. Según los agentes, los mafiosos ofrecen su ayuda a cambio de futuros favores, y también aprovechan la tragedia para reclutar nuevos miembros en estas familias. "Si el Estado no interviene pronto para ayudar a estas familias, la mafia proveerá sus servicios, imponiendo el control sobre las vidas de las personas", advirtió Nicola Gratteri, investigador antimafia de la oficina del fiscal de Catanzaro, en una entrevista con el periódico The Guardian. Según informó La Reppubblica, el hermano de un jefe de la Costa Nostra fue visto en Palermo repartiendo comida en los barrios más pobres, y las mismas imágenes fueron protagonizadas en Nápoles por miembros de La Camorra. Los investigadores también han señalado que los criminales se están aprovechando de la crisis y prestan dinero con altos intereses a comerciantes no pueden abrir sus tiendas debido a la pandemia.

