China desarrolla un tren de mercancías que viaja a 350 kilómetros por hora

china – China, uno de los países punteros en la alta velocidad, acaba de dar un fuerte impulso a la velocidad del transporte de mercancías al desarrollar un tren capaz de transportar carga a velocidades de 350 kilómetros por hora. El tren ha sido fabricado por el fabricante chino CRRC Tangshan, donde aseguran que es el primer tren del mundo capaz de realizar trayectos a semejantes velocidades; algo que no es fácil. Aunque lo parezca, este no es un tren de pasajeros al que le han quitado los asientos. El diseño es original: no es lo mismo transportar a personas sentadas en una posición concreta que llevar grandes y pesadas cargas con un centro de gravedad diferente. El diseño está inspirado en el de un esturión chino, pero detrás de la forma del morro hay mucho más: el tren ha sido ideado usando big data, tecnologías en la nube y algoritmos genéticos, inspirados en la evolución de los seres vivos para llegar a una solución óptima después de varias iteraciones. Como resultado, el frontal del tren es capaz de atravesar el aire de manera más eficiente y así reducir el consumo de energía eléctrica necesaria para mover el tren y la carga.