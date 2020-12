Un piloto alemán dibuja con su avión una jeringa en el cielo en homenaje a la vacuna contra la covid

Un piloto alemán, Samy Kramer, ha dibujado una jeringuilla gigante en el cielo, sobrevolando 200 kilómetros para saludar el inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19, que ha comenzado este domingo en casi todos los países de Europa.



El piloto, de 20 años, trazó la ruta que necesitaría tomar en un dispositivo GPS antes de volar cerca del lago Constanza en el sur de Alemania.





Pilot Samy Kramer has traced an image of a syringe in the skies above, in Southern Germany - to mark the launch of the Pfizer BioNTech vaccine rollout in Europe #coronavirus pic.twitter.com/0M5cWeaHYl