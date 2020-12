Compra todos los juguetes de una tienda para regalárselos a niños

REINO UNIDO – Un empresario de la ciudad galesa de Pontypridd y su socio adquirieron todos los juguetes de una tienda para repartirlos gratis entre decenas de niños. En total, los colaboradores convocados por Ryan Powell ayudaron a 23 familias y más de 65 menores, según contó el creador de esta iniciativa en su perfil de Facebook. El objetivo de este hombre de negocios era respaldar a las familias más afectadas por esta crisis sanitaria para que puedan obsequiar a sus hijos con algún presente durante estas Navidades. "Solo lamento no haber empezado esto antes", declaró Powell, quien invitó a los interesados a que se pusieran en contacto para recoger los regalos y se comprometió a enviar los juguetes a quienes no pudieran desplazarse hasta su casa. El hombre no se detuvo ahí y lanzó una campaña para recaudar fondos que permitirá prestar apoyo a las víctimas de la pandemia y a otras personas necesitadas, una iniciativa que hasta el momento ha recaudado 1.475 libras esterlinas, alrededor de 1.606 euros.