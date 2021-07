Un gato escribe un artículo sobre videojuegos en un portal web

El gato, llamado Milo, estaba bastante familiarizado con el teclado del ordenador, ya que su dueña era periodista y porque se sabe que los felinos a menudo se acercan a estos equipos electrónicos.



Al animal se le podría considerar parte de la plantilla de trabajo de su dueña, ya que a menudo envía mensajes bastante extraños a los compañeros periodistas.



El director del portal de videojuegos asegura que "siempre puedes distinguir un mensaje de Milo. Es largo, está lleno de letras repetidas y suele ser una sorpresa divertida".



Incluso hay ocasiones en que se premia al gato con un poder obtener su propio artículo porque su contribución ha sido favorable según los jefes.



El animal escribió un enorme texto lleno de letras, números y símbolos. El redactor jefe dijo que "Milo pudo pasar mucho tiempo en el teclado antes de ser atrapado. El mensaje era tan largo que Slack (el sistema de mensajería) no le dejaba enviarlo. Así que, en su lugar, se ha convertido en un blog para que todos vosotros lo disfrutéis".





This article was written by a cathttps://t.co/4swTZvXG2A pic.twitter.com/WYVLTttsmt