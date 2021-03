Maskné: pautas para mejorar nuestra piel

"Desde que llevo mascarilla, me noto la piel con más granitos y espinillas. La tengo muy irritada". "Llevo la piel rojísima debido al roce de la mascarilla, ya no sé qué hacer para que me mejore". Estos comentarios, probablemente, sean de los más repetidos durante el último año en gran parte de la población con piel sensible o más propensa a verse afectada por determinados ambientes o temperaturas. El fenómeno conocido como maskné, un tipo de acné mecánico que aparece por el uso continuado de mascarillas, es una de las consultas dermatológicas más frecuentes en estos momentos de pandemia.

IT Pharma, la empresa navarra de cosmética clínica y medicina estética, nos cuenta por qué se genera y cómo podemos mejorarlo tanto de forma profesional con tratamientos de cabina, así como con productos home-care respetuosos con nuestra piel.

¿Por qué me salen más granos que antes?

El maskné es un tipo de acné que aparece en la zona de la nariz, boca y barbilla por el uso diario de la mascarilla, lo cual dificulta la oxigenación de la zona y promueve un microclima húmedo y cálido que obstruye el poro, promoviendo la aparición de espinillas, secreción sebácea, sudor y bacterias. Toda esta acumulación de factores, sumado al roce de la mascarilla, acentúa los brotes de acné tanto en mujeres como hombres.

IT Pharma defiende que es fundamental tratar la piel desde diferentes perspectivas para evitar estas consecuencias indeseadas en la piel, teniendo en cuenta que cada persona es un caso único, además de ser visto por un profesional dermatológico. De esta manera se podrá determinar qué tipo de tratamiento es el más indicado, tanto cosmético ó médico, a la hora de abordar el acné.

Tratamientos cosméticos

El protocolo ideal para este tipo de acné sería una combinación de tratamientos profesionales de cabina en un centro de confianza y unos buenos posteriores cuidados domésticos. Se debe evitar todo tipo de técnicas agresivas, como la micropunción o las exfoliaciones, y optar por la radiofrecuencia o masajes tópicos con productos que contengan ingredientes activos que cubran las necesidades que nuestra piel requiere en cada fase del tratamiento.

Lo primero de todo es entender bien el problema; hay una asfixia generalizada en nuestra piel y debemos solucionarla, para posteriormente tratar los efectos derivados de ella. Podríamos dividir el tratamiento en cabina en tres fases: limpieza, hidratación, regeneración. Posteriormente, habría que completar esos cuidados con productos home-care de alta calidad que permitan a la piel protegerse del maskné, para evitar que se vuelva a reproducir.

Una buena limpieza por parte de la esteticista es fundamental. Con esto conseguiremos eliminar la asfixia de los poros, retirar la suciedad y dejar a la piel que vuelva a respirar. Para ello, debemos utilizar una leche limpiadora neutra y evitar las exfoliaciones o productos más agresivos o aceites que nos taponen los poros nuevamente.

Una vez realizada esta parte, lo más aconsejable es proceder a una hidratación profunda de la zona, con concentrado de ácido hialurónico como HA Lifting, que eleve la cantidad de agua captada en nuestra piel y la mantenga hidratada. Al mismo tiempo, es aconsejable reactivar la microcirculación en el área, precisamente para evitar esa generación de suciedad y poros obstruidos. El extracto de fumaria, castaño de indias o ingredientes activos como el extracto de alcachofa, presentes en Liposintrol o Cynarin facilitan esta actividad.

Como última fase, en un tratamiento de cabina sería pertinente aplicar productos de regeneración celular, como Scultur Refort o Silicio Orgánico, con lo que conseguirán una reafirmación y remineralización de la zona, así como estimular la síntesis de colágeno y elastina mediante el Silicio Orgánico.

INBIOTEC AMBER: ácido hialurónico con succínico

El ácido succínico es un ingrediente activo proveniente del ámbar, con un poderoso efecto antioxidante, antienvejecimiento y antinflamatorio, que actúa directamente en el ciclo de Krebs, responsable de la regeneración celular, sumado al potente efecto conservante, protector e hidratante del hialurónico convierten a este producto inyectable en una solución perfecta para combatir el acné mecánico. Inbiotec Amber se aplica en varias sesiones por un médico estético profesional y suele darse en varias sesiones.

Por último, están los cuidados que podemos realizar en casa, los cuales complementan a los tratamientos de cabina. Independientemente de evitar en la medida de lo posible los roces continuos y quitarse la mascarilla en casa o donde esté permitido, es muy importante proteger nuestra piel diariamente para evitar empeorar el maskné de nuevo. El FA&HA de Essentials, la línea de pos tratamiento de IT Pharma, facilita esto gracias al ácido ferúlico, un potente antioxidante, el hialurónico para mantener la hidratación y la vitamina E, que reduce el efecto de los radicales libres.

Mantener esta rutina de cuidado facial en esta nueva normalidad te ayudará a seguir conservando tu piel perfecta, cuidada y sana.