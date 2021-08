La sinestesia, la capacidad de escuchar colores y saborear palabras

Imagina que estás escuchando tu canción favorita y comienzas a ver colores. O que cada vez que oyes una palabra sientes un sabor en la boca. Esta idea, que a priori puede parecer extraña o surrealista, es algo que les ocurre a muchas personas. Es más, este fenómeno tiene un nombre: sinestesia.



¿Qué es la sinestesia?

La sinestesia es un fenómeno neurológico mediante el cual una persona capta un estímulo por medio de distintos canales, relacionándose entre sí.

Es decir, un sinestésico puede ver colores al escuchar un sonido, oler algo o incluso al sentir emociones como dolor o alegría. El caso más común de sinestesia es relacionar las letras con los colores, de tal forma que cada vez que se ve una letra o un número, perciben un color, hasta el punto de llegar a verlo en la letra. A este suceso se le conoce como sinestesia grafema-color.

La doctora Helena Melero, neurocientífica del Synesthesia Lab Madrid, explicó en una entrevista a Saber Vivir que, en muchos de los casos, los sinestésicos no son conscientes de serlo y piensan que se trata de algo normal. "No son conscientes de que los demás no experimentan la realidad como ellos. Del mismo modo, las personas no sinestésicas tampoco son conscientes de que otros perciben cualidades sensoriales añadidas", aseguró.

Letra color, Pixabay

A su vez, Melero aseguró que solo un 4,4% de la población tiene sinestesia y que este fenómeno tiene carácter hereditario y experimental. Si bien las causas de este fenómeno no están del todo clara, expertos aseguran que los bebes nacen con esta capacidad pero que conformen crecen se va perdiendo.



Tipos de sinestesia

La sinestesia se puede manifestar de varias formas. Aunque la sinestesia grafema-color es la más común, también existen otros tipos.

Sinestesia aduitiva-táctil

Es una de las menos comunes y hace referencia a que, al escuchar un sonido ya sea general o musical, la persona experimenta una sensación física en el cuerpo. Contracciones musculares, hormigueos, sensación de ser rozado por una mano en determinada zona, son algunas de las sensaciones que se producen.

Sinestesia léxica-gustativa

Las personas que poseen este tipo son capaces de percibir sabores cuando escuchan una determinada palabra. El caso más conocido es el de James Wannerton, un escritor y artista inglés, que llegó a asegurar a la BBC que al oír el nombre de la reina Ana Bolena sentía un fuerte sabor a peras.

Wannerton afirmó que, gracias a ello, puede recordar con mayor facilidad determinados fenómenos, personas o datos, al poder asociarlos con un color. El escritor, que también es el presidente de la Asociación de Sinestesia de Reino Unido aseguró que para él esto "es algo tan natural como respirar".