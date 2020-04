Diez cosas que (igual) no sabías de... Carolina Ferré

Carolina Ferré (Alicante, 1974) es uno de los rostros del canal autonómico valenciano À Punt, donde presenta el magacín Mascletà À Punt. Anteriormente había trabajado en la mayoría de las cadenas generalistas, lo que la convirtió en un rostro muy conocido.

1 Admiradora. La presentadora es fan de varios profesionales catalanes. Le encanta Berto Romero, pero hay uno que le parece muy especial: Jordi Évole. Dice que en una hipotética reencarnación le gustaría ser él.

2 Igualdad familiar. Tiene tres hijos y dos de ellos son mellizos, un chico y una chica. Carolina es luchadora por los derechos de la mujer y ha confesado que cuando eran pequeños les regalaba a cada uno de ellos un camión y una muñeca.

3 No a determinados programas. Ha hecho casi todo tipo de programas, aunque algunos no le han gustado demasiado. Tiene claro que daría un no rotundo a una propuesta para presentar un espacio del tipo Mujeres y hombres y viceversa.

4 Amores del pasado. Durante un tiempo, Carolina Ferré fue pareja de Andreu Buenafuente. Tras su separación, ambos mantienen una buena amistad y los dos han formado familia con sus nuevas parejas. Ella esta casada con el realizador publicitario Yuri Alemany y Buenafuente con Silvia Abril.

5 Parones de lujo. La televisión es un medio que puede ser cruel en cuanto a oportunidades. Ella ha tenido parones y se ha buscado la vida, y hay algunos que incluso los ha disfrutado: los destinados a la crianza de sus tres hijos.

6 Detesta los rumores. No le gusta nada pasearse por las vidas ajenas y procura mantenerse al margen de los cotilleos, pero siempre hay comentarios que le afectan. Uno de ellos es su mala relación con Emma García, su sustituta durante un tiempo en A tu lado.

7 Lo que más importa. Le gusta el cine y dice que también se monta sus películas. Aunque no es su faceta más conocida, se ha quitado en varias ocasiones el gusanillo de ser actriz colaborando en varias. Una de las últimas fue Ocho apellidos catalanes, en 2015.

8 Corazón partido. Es valenciana de nacimiento y de sentimiento, pero su vida está muy ligada a la capital catalana, donde además han nacido sus hijos. Desde 2018 trabaja en el canal autonómico valenciano À Punt, donde tiene su propio programa.

9 Preferencias. En televisión ha hecho de todo, incluso cantar en la primera edición de Tu cara me suena. Le gustan los magacines y los concursos, pero se derrite cuando le proponen un programa de entrevistas.

10 Herencia. El periodismo ha sido un referente constante en su vida. Su padre siempre trabajó en la radio, medio que le encanta y con el que ha coqueteado, aunque se haya decantado por la televisión.