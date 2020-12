El 'zasca' de un voluntario de la vacuna de Oxford a Ana Rosa Quintana

Mucho se está hablando de Ana Rosa Quintana en estos tiempos de pandemia. Sus encendidas críticas y las de algunos de sus invitados a la gestión que está llevando a cabo el Gobierno español la convierten un día sí y otro también en 'trending topic'.



Este miércoles, la presentadora recibió un 'zasca' en toda regla por parte de un voluntario de la vacuna de Oxford que había pasado el coronavirus. La presentadora de Telecinco conectó en directo con Joan Pons, enfermero de profesión, dando por hecho que éste había recibido el placebo al haber resultado contagiado de covid-19.



"Usted es enfermero español, voluntario de la vacuna Oxford, aunque le pusieron el placebo y lo cogió (el coronavirus) porque era el placebo pero ahora ya... ¿Ahora te vacunan, no te vacunan, o tu vacunas? ¿Cómo va la cosa, Joan?", le comentó Ana Rosa.



Ante este razonamiento, la respuesta del sanitario puso en un brete a la periodista: "Hola, hola, buenos días. Yo el placebo todavía no lo sé. Y si usted tiene más información pues que me lo diga. Yo no sé si me han puesto el placebo o la vacuna. Yo sé que usted tiene mucha influencia...".



"Ah! Pues yo había entendido, igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído", dijo Ana Rosa tratando de zafarse de la situación. "No lo sabe nadie", le recordó Pons.





Menudo zasca en toda la boca le da un voluntario de la vacuna a Ana Rosa Quintana Villareja, le dice que él era placebo y éste le contesta que eso no lo sabe nadie aún ???? pic.twitter.com/UyhzzTMu43 — ????????????? $??Ø????????????? (@dsegoviaatienza) December 9, 2020

El placebo es una sustanciaque se usa en los ensayos de nuevos fármacos, como en este caso la. La ingesta del placebo puede tener un efecto terapéutico, lo que se conoce comoDurante el ensayo clínico, a una parte de los pacientes participantes se les administra el medicamento que se está probando y, a otra parte, el placebo. Lo que Ana Rosa Quintana parecía desconocer es queUna vez obtenidos los resultados se comparan para establecer si el fármaco en cuestión tiene una eficacia superior al placebo.