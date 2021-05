Ana Rosa Quintana llama "fugitivo" a Iglesias y le compara con Donald Trump

Ana Rosa Quintana está encantada con la marcha de Pablo Iglesias de la política activa. La periodista del programa que lleva su nombre ha tenido duras palabras contra el ya ex líder de Unidas Podemos en su comentado análisis de los resultados de las elecciones madrileñas.



La reina de las mañanas de Telecinco nunca ha ocultado su animadversión hacia Iglesias y durante estos comicios esta animadversión ha ido 'in crescendo' hasta culminar este miércoles con un monólogo en el que ha llamado al ex vicepresidente del gobierno español "fugitivo" y le ha pedido que "cierre la puerta giratoria al salir".



"El exlíder de Podemos dijo en mayo del 2020 que cuando se piden responsabilidades políticas hay que venir llorado de casa. Ahora abandona, perdón, le echan de la política con un tono victimista calificándose de chivo expiatorio y atacando los resultados democráticos que han salido de las urnas, tal y como hizo Donald Trump", ha dicho al inicio de su alocución Quintana.





Ana Rosa Quintana a Pablo Iglesias:

"Ahora se va usted y tampoco va a pasar nada. Solo le pido que cierre la puerta GIRATORIA al salir."

pic.twitter.com/4giYrXytcP — Tabarnia_BCN (@TabarniaB) May 5, 2021

La presentadora ha recordado que otros como Felipe González, Aznar, Zapartero o Rajoy también se fueron "y no pasó nada". Ahora se va usted y tampoco va a pasar nada, los ciudadanos seguiremos siendo libres y haciendo nuestras vidas"."El fugitivo dijo que era el tiempo de las mujeres y ayer fue el día de las mujeres de otros partidos de Madrid, Ayuso a la derecha, Mónica García a la izquierda y además resistiendo otra mujer en Vox", ha añadidoQuintana finalmente le ha pedido quey ha apuntado que