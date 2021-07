Peter Vives: "Ahora me dan más papeles que no son de galán"

Ahora es Mauro en 'Supernormal', una comedia que acaba de estrenar Movistar+. Este catalán de ascendencia neozelandesa, políglota y cultivado, define a Mauro como alguien "ambicioso, el director de la sección de renta variable de la sucursal del banco donde trabaja la protagonista de la serie, Miren Ibarguren. Ella tiene unas relaciones familiares muy especiales con su marido, con su hermana, con todos los suyos, pero a nivel laboral compite conmigo para ver quién de los suyos consigue ser el jefe de todo. Ella es la jefa de renta fija, y yo represento a su antagonista".

¿Tienen solo ambición laboral?

Sí. Mauro está muy centrado en su carrera y ella tiene mil cosas fuera del banco de las que ocuparse, mientras que él solo se dedica a sí mismo. Hace deporte en la oficina, cultiva su ego hasta extremos ilimitados y es un hombre de éxito en todos los sentidos. Puede dedicar todo su tiempo al trabajo y también a sí mismo. Es un tío muy inteligente, que habla muchos idiomas...

El soltero de oro, vamos.

Ja, ja, ja€ Sí, el hombre que muchas madres quieren para sus hijas, eso seguro.

Vamos, que Mauro es un poco como usted €

¿En lo de soltero de oro? No, creo que no.

Me refería a que habla cuatro idiomas.

Él habla más que yo. Su puesto está socialmente mejor considerado que el de ser actor. Es un tipo que me ha divertido hacer, un seductor que va a emplear esa seducción como arma para vencer a su rival.

¿Una comedia en el más amplio sentido de la palabra?

Tiene todos los ingredientes. Los espectadores ya han podido comprobar todo lo que pueden divertirse y lo que pueden relajarse viendo una comedia que además está dirigida por Martínez Lázaro, el de Ocho apellidos

vascos. Imagínate, una maravilla, porque hacer reír y sonreír es el eje central de la serie.

Ha pasado mucho tiempo desde su primer personaje€

Uf€ Una barbaridad. Creo que unos 17 años, qué joven era. Y como actor profesional, me refiero a cuando dejé de ser estudiante, han pasado ya diez años.

Se ha paseado por series de bastante renombre: 'Águila Roja', 'El tiempo entre costuras','Velvet', 'La riera', en la que en su día hizo más de mil capítulos...

'La riera' fue mi otra escuela. Cogí muchísima experiencia. El ritmo de rodaje fue impresionante y a mi personaje le pasó de todo en ese tiempo. Había escenas en las que se jugaba mucho: se enamoraba, se desenamoraba, estaban en juego su trabajo, su familia, la vida de su novia, su integridad física... Pasaba por muchos arcos y para un actor, sobre todo joven como era yo, resultaba una experiencia que no tenía precio.

Estuvo siete años en esa serie. ¿No corta un poco las alas estar tanto tiempo en un proyecto?

No, y los siete años tampoco estuve. Lo dejé durante año y medio para hacer El tiempo entre costuras y luego volví otra vez. Pude hacer otras cosas, pero sí es cierto que es mucho tiempo para estar en un proyecto. Después de El tiempo entre costuras hice cinco capítulos de Águila Roja y por último me llegó Velvet. Lo curioso fue que se estrenaron mis tres personajes a la vez, porque El tiempo entre costuras se retrasó mucho en emisión.

¡Vaya currículo el suyo! ¿Se lo imaginaba al principio?

No, pero tampoco sé qué me imaginaba. Al principio, solo piensas en disfrutar. El concepto de que ser actor es un trabajo te llega más tarde. Necesitas disfrutar antes y no tener preocupaciones de cómo va a ser tu

futuro. Después maduras y ves que tienes que seguir un ritmo determinado para poder mantenerte de esta profesión. Antes de volcarte en un trabajo como este tienes que tener las herramientas suficientes que te permitan defenderte. Volviendo a tu pregunta, tenía la esperanza de trabajar, pero sin imaginarme nada concreto.

Es usted de origen neozelandés. ¿Cuál es su relación con el país de su madre?

Mi línea familiar materna procede de allí y parte de esa familia vive en Nueva Zelanda. Mi estancia en ese país se ha limitado al verano. Me siento cerca, aunque estemos en la otra punta del mundo.

Pero para vivir€

Yo nací en Barcelona. Tengo doble nacionalidad, pero me siento muy de la tierra en la que nací. Mis padres siempre han tenido aquí sus profesiones y de niño nunca vi sobre la mesa la posibilidad de que ellos quisieran volver a Nueva Zelanda. Tampoco al crecer, ni estudiando la carrera de actor, me planteé la posibilidad de ir a vivir allí. Pero nunca digas nunca.

Hay actores españoles que casi sin saber inglés han dado el salto a EE.UU. Usted domina el idioma, ¿nunca se ha planteado Hollywood o Nueva York para trabajar?

Sí que me lo he planteado y he tenido la posibilidad de hacer algunos casting en inglés, pero vivir allí sin visado es complicado. También es complicado saber en qué perfil caes. Al ser mitad y mitad, siempre te ve la parte que no es la suya. Aquí obtengo con facilidad papeles de inglés, se fijan en mi parte no española. En Estados Unidos

me pasa al contrario, se fijan en el Vives, se fijan en la diferencia.

Ahí están Bardem o Banderas.

Es diferente, porque son los típicos actores españoles que eligen para hablar español o inglés con acento español. Una complejidad para mis representantes es saber a qué perfil puedo aspirar.

¿Solo quería ser actor?

Era una opción que quería probar. Sabía que era difícil y no me parecía entonces un sueño que estuviera persiguiendo. En ese momento estaba estudiando Físicas, pero de repente lo de ser actor se volvió una pequeña realidad y fue cuando decidí perseguirla.

Estudia carreras serias y luego se zambulle en la incertidumbre laboral de ser actor.

Ja, ja, ja€ Es cierto. Tu trabajo no depende de ti, depende de que gustes a alguien y te llame. Tienes largos parones y de repente te encuentras trabajando muchas horas, y todo eso puede resultar frustrante para el ser humano. La falta de rutinas te obliga a la disciplina más

absoluta.

¿Y usted es€?

Muy poco disciplinado. Ja, ja, ja€ Pero tengo suerte.

Ha confesado que tiene dos pecados: pereza y envidia.

Si dije algo de la envidia creo que no estaba bien explicado, porque no soy envidioso. Pero lo de la pereza es verdad, aunque estoy trabajando seriamente en ello. Desde que dije esas cosas, y era muy joven, soy menos perezoso y menos envidioso.

A su representante le decían que un hándicap que tiene usted es ser demasiado guapo.

Es verdad, y antes pasaba más. Ahora me ofrecen más personajes que no son de galán, y eso me gusta.

¿Se ve guapo?

Ja, ja, ja€ ¿Qué opinas tú?

No está mal. ¿Se sentiría más cómodo siendo menos guapo?

Me permite hacer más cosas. Lo de dejar de ser guapo, a medida que envejeces€

¿Envejecer? Pero si solo tiene 34 años.

Una cosa diré: en Estados Unidos los actores pueden ser muy guapos, pero casi nunca hacen de guapos.

PERSONAL

Edad: 34 (14 de julio de 1987). Lugar de nacimiento: Barcelona, pero es de origen neozelandés por parte de su familia materna. Formación: Comenzó estudiando Físicas, pero dejó la carrera para matricularse en una escuela de teatro. Habla cuatro idiomas. Inicios: Sus primeros pasos en televisión los dio en 'La riera', una serie de TV3 en la que estuvo durante más de mil capítulos. Trayectoria: Ha pasado por ficciones en las que ha interpretado a británicos o estadounidenses debido a su perfecto inglés. Los espectadores le pueden recordar en historias como 'El tiempo entre costuras', 'Águila Roja' o 'Velvet'. Ahora es uno de los protagonistas de 'Supernormal'.