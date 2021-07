Scarlett Johansson demanda a Disney tras el estreno de su película 'Viuda Negra'

La actriz Scarlett Johansson, protagonista y productora de la película 'Viuda Negra' de Disney, demandó ayer a la compañía por incumplimiento de contrato. El filme, basado en la vida de la superheroina de Marvel, tenía previsto estrenarse solo en cines, pero Disney decidió lanzarla a la par en la plataforma de Disney +.



Con ello, la actriz señaló que Disney no cumplió la parte que aseguraba que la película se estrenaría unicamente en cines y que el dinero que recibiría se basaría en los beneficios que se consiguiesen con ello.



A su vez, con esta estrategia el dinero recaudado en taquilla cayó en picado, generando pérdidas de hasta 50 millones de dólares a la actriz, según informó el Wall Street Journal.





Disney responde a Johansson

Ahora es cuando te decimos que han pasado... ¡¡11 Años de la primera aparición de Natasha!! ??

¡No te pierdas #ViudaNegra en cines y en #DisneyPlus (con Acceso Premium)! pic.twitter.com/FqtMjGCD1K — Disney+ España (@DisneyPlusES) July 29, 2021

'Viuda Negra', el fin de una era

La respuesta de Disney no tardó en llegar y desde el conglomerado acusaron a la actriz deasegurando que la demanda no tiene ningún fundamento sólido."Disney ha cumplido totalmente con el contrato de la Sra. Johansson y, además, el lanzamiento de 'Viuda Negra' en Disney+ con Premier Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación económica que sumar a losque ha recibido hasta el momento", explicaron en un comunicado recogido por el canal de televisión CNBC.El conflicto ya está en manos del Tribunal de Los Ángeles (EEUU) y aun queda por saber si ambas partes podrán llegar a un, o si, por el contrario, la situación derivará en un fuerteentre la estrella de Hollywood y una de las grandes compañías del entretenimiento mundial.El filme, dirigido por Cate Shortland, consiguió recaudar más deen todo el mundo en su primer fin de semana, superando a 'Fast and Furious 9', como mejor estreno durante la pandemia.La cinta cuenta con la participación de actores de la talla de(Mujercitas),(Stranger Things),(Inspector Morse) y, interprete de Iron Man y compañero de Johansson en las películas de Marvel.Con esta película Scarlett Johansson pone fin a su papel como Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, que interpretó durante más de una década en la saga de superhéroes de Marvel