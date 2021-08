Paloma del Río se despide los JJOO tras más de 30 años

Paloma del Río ha sido una de las grandes periodistas deportivas encargada de retransmitir las competiciones de gimnasia desde los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Ahora, con la finalización de Tokio 2020, la locutora no ha podido evitar emocionarse ante la que ha sido su última retransmisión de unas Olimpiadas, ya que si todo transcurre con normalidad, Paloma del Río tiene previsto jubilarse antes de París 2024.





Toda una vida dedicada al periodismo deportivo

Este momento ha llegado después de que la exgimnasta y comentarista,, le dedicase unas emotivas palabras al terminar la competición. "Quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario, al femenino", comenzó la exdeportista.. Así que gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que espero que nos sigas dando", continuó diciendo Almudena Cid a la que ha sido su compañera durante siete Juegos Olímpicos.La periodista intentó mantener la compostura y contestar a Cid: "". Sin embargo, recordaba que no era la última competición que iba a cubrir: "En dos meses tenemos el Mundial"."He sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos, muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancia. Y yo solo quiero agradecer a la gente por el cariño que me hace llegar en la gimnasia y los deportes minoritarios", concluyó la periodistaPara finalizar,, demostrando el cariño que existe entre las dos.Paloma del Río (Madrid, 1960) estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid ytras aprobar unas oposiciones. Es una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo y ha retransmitido competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico e hípica.Además, durante su carrera ha ocupado cargos de dirección como lay ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.En julio de 2018 se anunció su, pero no pasó el corte y se quedó fuera.