Diez cosas que (igual) no sabías de... Leonor Watling

1 Una mujer muy tierna, y también dura. No suele tener pelos en la lengua para decir lo que opina, pero a la vez desprende ternura a raudales cuando habla de los suyos. No deja de declarar su amor por su marido, con quien se casó en 2008 y a quien dice querer muchísimo.



2 Esa lesión de rodilla. Dice que siempre ha querido dedicarse al mundo artístico. A los ocho años empezó a dar clases de ballet clásico, una disciplina que le enamoraba, pero una lesión en la rodilla le alejó del baile. Siempre ha soñado con la interpretación.



3 Segura de sí misma. Ha confesado que hasta hace diez años quería gustar a todo el mundo, quería caer bien y ser aceptada, y estaba dispuesta a hacer concesiones para conseguirlo. Pero ahora ya no. Prefiere gustarse a sí misma y estar segura de lo que hace y lo que decide. Solo le interesa la opinión de los suyos, especialmente la de su marido.





Le gusta la vida en casa, aunque ha terminado cansada del confinamiento, más o menos como todos. Reconoce que ha ordenado armarios, ha leído y ha disfrutado de sus dos hijos, pero no ha conseguido hacer pan casero. Asignatura pendiente.No suele disimular sus sentimientos, es de risa fácil y de llanto espontáneo. No le gusta parapetarse bajo una imagen fría. Reconoce también su ego y hasta se ríe de él.Siente pasión por la lectura y se encuentra cómoda en cualquier género, pero son los ensayos sobre Historia los que más le atraen. Sobre todo le ayudan a entender el mundo actual y a poner los acontecimientos en perspectiva.Si le dieran una goma de borrar que eliminara programas de la televisión, se cargaría los espacios que entran a saco en el mundo del corazón. No soporta los debates sobre amores ajenos y relaciones privadas, aunque reconoce que a ella le han respetado bastante.Le encantaba esta serie de televisión. Dice que le permitía soñar con mundos divertidos y diferentes, aunque irreales. Es tanta su pasión por los personajes de esta historia que años después la vio entera de nuevo con sus hijos.Tiene ideas muy propias sobre la armonización e higiene mental. No concibe su vida sin asistir a unas sesiones de terapia que le hacen sentirse más aliviada de las presiones de su ajetreada vida. Incluso añade que no confía en la gente que no va a ellas.Su madre es inglesa y ella ha recibido educación británica, la misma que ahora brinda a sus hijos y que está basada en el respeto y en el humor. Quiere que aprendan a reírse de sí mismos y a no dramatizarlo todo.