'El Juego del Calamar' provoca que un coreano reciba 40.000 llamadas diarias

El estreno de El Juego del Calamar en Netflix está revolucionando las redes y la vida en general. Hay tantos millones de espectadores en todo el mundo que siempre hay personas pendientes hasta del último detalle. Si hace unos días conocimos que un montón de fanáticos habían enviado dinero a un número de cuenta bancaria que aparecía en la serie (que provocó su cierre), ahora el problema ha estado en un número de teléfono que se mostró en el primer capítulo. Normalmente se utilizan números que no existen (con un dígito más o uno menos, números que no corresponden a nadie), pero en El Juego del Calamar tanto la cuenta bancaria como el número de teléfono son reales. ¿Consecuencia? Un pobre coreano ha recibido hastas 40.000 llamadas al día procedentes de fans que no sabemos qué esperaban encontrar al otro lado del teléfono.

¿Y por qué tantas llamadas? Porque esta serie de supervivencia comienza con una tarjeta de visita en la que sale un número de teléfono (el del señor coreano) que un hombre misterioso deja a cientos de personas desesperadas acuciadas por las deudas. Si llaman, pueden optar a ganar 33 millones de euros con un "juego infantil" en el que en verdad lo que se juegan es la vida.

Pero el dueño real de ese número de teléfono no había visto el primer capítulo de la serie y no entendía por qué, a partir del 17 de septiembre, día del estreno, comenzó a recibir llamadas. Al principio pensó que eran spam, pero como cada vez iban a más acabó preguntando a una de las personas que llamó y se enteró de qué iba el tema. Y ahí empezó la pesadilla, porque su teléfono ya no dejó de sonar, día y noche, hasta recibir unas 40.000 llamadas diarias hacia el 24 de septiembre, además de archivos, fotos, vídeos, etcétera. El señor, de 40 años, ha necesitado ya de pastillas para dormir y no puede llevar una vida normal.

Ante tales hechos, Netflix ha decidido tirar de postproducción para borrar el número de teléfono del capítulo e intentar acabar con el problema, aunque son millones de personas las que lo han visto hasta ahora y quién sabe cuántos lo tendrán apuntado y seguirán pensando en llamar.

Pero el frikismo de esta historia no termina ahí: hay alguien que se ha ofrecido a hacerse con ese número de teléfono y pagar por él una sustanciosa cifra. El líder del Partido Nacional Revolucionario de Corea del Sur, Huh Kyung-young, ha anunciado en su cuenta de Facebook que está dispuesto a desembolsar 100 millones de wones (algo más de 72.000 euros) por pasar a ser el titular de esa línea. Y eso no forma parte del argumento de la serie, pasa en la vida real. Es candidato a las elecciones presidenciales del país asiático, quizá necesite más notoriedad.