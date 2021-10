El Festival de Sitges premia a 'Lamb' como mejor película

La cinta islandesa 'Lamb', de Valdimar Jóhannsson, ha ganado el premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Fantàstic del 54 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, además de alzarse con el de Mejor Actriz 'ex aequo' para Noomi Rapace, ha anunciado el jurado este sábado en rueda de prensa.

'Lamb' está ambientada en una isla de Islandia en el que un matrimonio vive aislado en una granja de corderos y, cuando descubren un misterioso recién nacido, deciden criarlo como si fuera su propio hijo, en un filme protagonizado por Rapace, Hilmir Snaer Gudnason y Björn Hlynur Haraldsson.

Uno de los integrantes del jurado, el director y productor Antonio Trashorras, ha asegurado que 'Lamb' es una película "soprendente, de muy buen nivel", con una historia alegórica que desconcierta y que estaba bien ubicada en todas las categorías.

En un palmarés muy repartido, las películas 'Luzifer', de Peter Brunner, y 'Nitram', de Justin Kurzel, también se ha llevado dos galardones del festival, y el Premio Especial del Jurado ha recaído en 'After Blue', de Bertrand Mandico.

En el caso de 'Luzifer', ha logrado los premios a Mejor Actriz 'ex aequo' para Susanne Jensen y el de Mejor Actor 'ex aequo' para Franz Rogowski, mientras que 'Nitram' ha acaparado los de Mejor Dirección para Kurzel y Mejor Actor 'ex aequo' para Caleb Landry Jones.

El palmarés de la Sección Oficial Fantàstic se completa con el de Mejor Guión para Camille Griffin por 'Silent Night'; Mejor Fotografía para Cheng Siu Keung por 'Limbo'; Mejor Música para la inaugural 'Mona Lisa and the Blood Moon', y Mejores Efectos Especiales para 'Mad God', dirigida por Phil Tippet.



MENCIONES ESPECIALES



El jurado ha concedido dos menciones especiales: una para los largometrajes de debut 'The Execution', de Lado Kvataniya, y 'The Blazing World', de Carlson Young, y otra para la noruega 'The Innocents', de Eskil Vogt.

El Premio de la Crítica José Luis Guarner ha recaído 'ex aequo' en 'After Blue' y 'Mad God'; el Citizen Kane de director relevación, en Valdimar Jóhannsson por 'Lamb'; y el de Mejor Película Blood Window, en 'A nuvem rosa', de Iuli Gerbase.

En la sección Noves Visions, el largometraje ganador ha sido 'El apego', de Valentín Javier Diment; el Premio Brigadoon Paul Naschy ha recaído en el cortometraje 'Unheimlich', de Fabio Colonna, con una mención especial para 'Viewers: 1', de Daigo Hariya y Yosuke Kobayashi; y el Premio Jurado Carnet Jove a la mejor película ha sido para 'Mona Lisa and the Blood Moon'.

Los Premios Méliès de Plata han recaído en la categoría de cortometraje en 'T'es morte Hélène', de Michiel Blanchart, y en la de película en 'Tres', de Juanjo Giménez.



ESTADÍSTICAS DEL FESTIVAL



La directora general de la Fundación Sitges, Mònica Garcia, ha señalado que el balance del certamen es "extraordinario" con un 'overbooking' de demanda para títulos como 'Veneciafrenia', de Álex de la Iglesia, y 'Last Night in Soho', de Edgar Wright.

Garcia ha subrayado que se han vendido un 76% más de entradas que el año pasado, pero un 9,6% menos que en 2019, una edición anterior a la pandemia.

El director del festival, Ángel Sala, ha abogado, tras dos ediciones marcadas por el coronavirus, en "mirar al futuro, no volver al pasado", y ha considerado que un festival debe mirar hacia adelante y construir nuevos caminos, mapas y estructuras.

La edición de Sitges 2021 concluirá este domingo con la gala de clausura en la que se reconocerá al cineasta Carlos Saura con el Gran Premio Honorífico.