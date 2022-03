Mamen Mendizábal corta a Cañizares por defender los piropos a las mujeres

Mamen Mendizábal volvía este jueves con una nueva entrega de 'Encuentros Inesperados', bajo el título de 'Machos', en la que se reunieron José Bono, Santiago Cañizares, Marc Giró y Maikel Delacalle. Los cuatro debatieron sobre los nuevos modelos de masculinidades y como el feminismo ha cambiado las relaciones entre hombres y mujeres.



Dentro de los temas tratados, también hablaron de los piropos que las mujeres reciben por parte de desconocidos por la calle, un tema que provocó algunas discrepancias con la presentadora.



LOS PIROPOS EN LA CALLE

compartió su opinión sobre los piropos en la calle, algo que, sin embargo, ly expuso su propia experiencia sobre el tema.Mamen Mendizábal mostró"Le has faltado al respeto. Es una chavala de dieciocho años, tienes una edad para llamar así a las mujeres. Baboso. No te ha pedido su opinión", decía la joven del vídeo, que con sus palabras solo consiguió que el hombre se encarara con ellas.Tras ver las imágenes,. Jafirmó que "", mientrasexplicó por qué considera absurdo este comportamiento:. Después está la tradición. La aproximación del hombre a la mujer no ha sido la misma, tradicionalmente, que la de la mujer al hombre", comentaba., y puso el ejemplo inverso, un piropo de una mujer a un hombre: "Yo no me ofendo, porque. No me ofende, porque en vez de llamarme feo, me está diciendo que estoy muy bien. El debate es que yo no puedo hacer lo mismo", unas palabras ante las que José Bono también quiso dar su punto de vista."Creo que depende de la intención.. Pero pienso que si esa forma de hablar es desde la simpatía y la empatía, no creo que sea grave.", reflexionaba el político, antes de que Cañizares señalara que "desde las altas esferas políticas se está criminalizando el piropo del hombre a la mujer", una afirmación ante la que Mendizábal quiso pararles los pies."Tú hablas de las altas esferas políticas, y yo te hablo de mí, que soy mujer. He pasado de los 45 años. Hasta hace muy poco me he encontrado con señores, y con chicos, que me pasaban la mano por la espalda sin necesidad, que hacían comentarios soeces creyendo que eran graciosos. Unido al silencio de los compañeros que oían esos comentarios. ¿Tú crees que eso en el 2022 es normal?", argumentó la periodista para desarmar las razones del exfutbolista sobre lo que ocurre en la actualidad.