Carmen Maura desvela su extraño ritual en los estrenos de cine en 'Rojo Caramelo'

Susi Caramelo entrevistó en su último programa a Carmen Maura en París, dónde se encuentra representando la obra 'L'Hirondelle'.



La cómica tuvo una distendida charla con la conocida actriz en la que hablaron de diversos temas, entre ellos, Susi quiso saber si Maura suele ver los proyectos que hace o, por el contrario, es de las que prefiere no verse en pantalla.



"Las películas las veo solo una vez. En el rodaje nunca se me ocurre ir a ver el vídeo. Me parece completamente contraproducente. Me gusta más tener al personaje dentro y creerme que estoy divina", confesaba la intérprete, que destacaba lo poco que le gusta verse en los estrenos de sus películas, y desvelaba el ritual que lleva a cabo para enfrentarse a este tipo de situaciones.





EL RITUAL DE CARMEN MAURA





SU EXPERIENCIA EN LOS OSCAR

", revelaba la actriz durante la entrevista con Susi, consiguiendo dejar totalmente sorprendida a la presentadora, lo que sirvió para que Carmen confesara otra curiosidad: Penélope Cruz tampoco se pudo creer esta manía de la madrileña en un primer momento.", contaba la protagonista de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', entre risas.A continuación, la intérprete quiso explicar por qué motivo siempre lleva a cabo su extraño ritual.. Muchas veces me quedo dormida y me despierto por los aplausos", aseguraba la veterana actriz, provocando las risas de Susi Caramelo.Además, del ritual que sigue cada vez que va al estreno de una de sus películas, Carmen Maura también charló de otros temas durante su intervención en, entre ellos de su experiencia en los Oscar.La intérprete"Lo que mejor recuerdo de ese día, es que,", recordó. Sin embargo,Recuerdo queestaba muy contento por estar allí y yo tenía cara de ajo.", confesó Maura, mientras la presentadora le recordaba el gran cariño que el público siente por ella.", decía Caramelo.