Un lugar para volver a reunirnos

En estos últimos 18 meses, nuestra vida ha cambiado mucho y hemos aprendido a añorar situaciones que antes eran cotidianas. A extrañar un abrazo, un beso o el simple hecho de disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Desde que comenzaran las restricciones en marzo de 2020, la falta de contacto con otras personas ha sido uno de los aspectos que más ha afectado a la población durante la crisis sanitaria. Según la "Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia de la Covid-19" realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 55,4% echa de menos las reuniones familiares.

Estar con otras personas ayuda a sentirse mejor y, aunque la pandemia no haya concluido del todo, existen opciones para comenzar a recuperar esos contactos personales que tanto se han echado en falta. Una de estas alternativas es Salsereta, un local multifuncional de Pamplona diseñado para adaptarse a cualquier tipo de reunión, profesional, social o familiar, con total privacidad.

Salsereta, la extensión de tu casa

Encontrar la manera de recobrar la antigua normalidad puede parecer complicado, pero Salsereta permite albergar cualquier tipo de reunión social (cumpleaños, fiestas, cursillos, comidas, etc.) con total seguridad.

Este establecimiento, de 180 metros cuadrados y con un aforo de 90 personas, cuenta con un gran atractivo gracias a su moderna decoración y la posibilidad de crear varios ambientes separando las distintas zonas. Al ser un lugar privado, las personas que lo alquilen cuentan con la ventaja de disfrutar de este espacio solo con sus invitados.

El local se adapta a cualquier tipo de evento y situación, ya que "cuenta con cocina equipada, wifi, proyector, altavoces, minicadena, confort acústico y un parque infantil con piscina de bolas de 60 metros cuadrados, en 3 niveles y con capacidad para 45 niños", comenta Lorena Zoco, propietaria de Salsereta. Este local es muy versátil al tener la opción de reestructurar el espacio. Por ejemplo, ocultando el parque infantil en eventos formales o dividiendo diferentes ambientes para actividades en simultáneo.

Respecto a la seguridad en relación a la covid-19, Lorena destaca que "la ventilación en la sala es constante: dos de las ventanas están siempre abiertas, los techos son altos y dispone de ventilación mecánica. Todo esto, junto a su gran amplitud, permite mantener el ambiente aireado y las distancias de seguridad recomendadas", explica.

Otra ventaja que ofrece esta sala multiusos es el entorno en el que se encuentra, que convierte a Salsereta en un lugar especial. Desde las ventanas se puede observar un gran parque de 10.000 metros cuadrados con columpios y sin tráfico en el barrio Ezkaba, a un paso de Ansoáin y Txantrea. "Intentamos que Salsereta cuente con todas las comodidades para que las personas que vengan sientan que están en su casa, pero con mayor comodidad. Es una buena alternativa para disfrutar bajo techo, más ahora que comienza la temporada de lluvias y frío, pero teniendo también acceso a un espacio exterior con aire libre para disfrutar", agrega Zoco.

¿Qué celebrar?

Cumpleaños, comuniones, catas, muestras de productos, almuerzos, comidas, despedidas de soltero o reuniones de vecinos son algunos de los eventos que han tenido lugar entre estas paredes. "Inauguramos Salsereta hace ya 6 años. Se han celebrado eventos de todo tipo, aunque hay muchas personas que creen que este espacio es exclusivamente infantil o para fiestas de cumpleaños". Como anécdota, menciona que "el cumpleaños más longevo que se ha celebrado fue un 90 aniversario e incluso hemos tenido dos despedidas civiles", recuerda Lorena Zoco.

Una opción cómoda y económica

El alquiler de la sala tiene un coste por horas, que varía de acuerdo al día y horario de la semana. Dependiendo el tipo de evento se suele repartir entre los asistentes, quienes pueden llevar si lo desean sus propia bebida y comida. De esta manera, se convierte en una opción asequible para reunirse con familiares o celebrar algo con amigos; "no es necesario tener una excusa", argumenta Zoco. También, se pueden obtener descuentos siendo familia numerosa o monoparental, con Carné Joven Europeo, desempleado o pertenencia a alguna ONG.

En su web hay un calendario donde se muestra a tiempo real la disponibilidad de la sala y permite hacer reservas on line. Para conocer cuánto costaría el alquiler solo se necesita entrar en www.salsereta.com y hacer el cálculo. Ya solo queda encontrar una fecha para reencontrarte con los tuyos.