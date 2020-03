Pedro Sánchez prorroga 15 días más el estado de alarma: "Es imprescindible para vencer al virus"

El presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo aprobará la ampliación del estado de alarma para el 11 de abril y pedirá para ello, como manda la Constitución, la autorización del Congreso.



En su comparecencia este domingo tras la reunión con los presidentes autonómicos, Sánchez ha señalado que esta medida "es imprescindible" para contener la propagación del coronavirus y está convencido de que todos los partidos entenderán que ésta es una situación de emergencia y apoyarán la autorización.





Este martes, el Consejo de Ministros solicitará al @Congreso_Es la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el 11 de abril.



Una medida drástica, que afecta por completo a la vida de la gente, pero efectiva en la lucha contra el #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ED6wjAF1QW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2020

Estas son las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la crisis sanitaria y social ante el #COVID19 que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, @sanchezcastejon: ??#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/5gducQEGXm — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 22, 2020

"No cabe el egoísmo"

Durante nuestra reunión de hoy he pedido a los presidentes y presidentas autonómicos lo mismo que les he prometido: coordinación, colaboración y solidaridad. Debemos ganarle la partida al virus y debemos hacerlo unidos. Esto va de salvar vidas.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/oILEZr8Tva — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2020

Rechaza parar toda actividad

La prórroga se votará el día 25

"Os pido responsabilidad y disciplina", le ha dicho Sánchez a los ciudadanos en esta comparecencia en la que ha hecho otros anuncios, como el de que la administración. Con esta medida seSánchez ha anunciado otras medidas, como aplicarpor un mes; las fuerzas armadas, protegiendo infraestructuras críticas, y apoyando el transporte de material sanitario y las conexiones con las islas; se establecerá una personas de grupos de riesgo, y se creará unapara futuras pandemias.Sánchez ha pedido al conjunto de los presidentes autonómicos, con los que se ha reunido telemáticamente este domingo, que, en la actual situación, "no cabe el egoísmo", porque, ha alertado, la crisis del coronavirus no va deEn una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha reclamado a los presidentes de las comunidades lo mismo, ha dicho, con lo que se ha comprometido:ha insistido el jefe del Ejecutivo, que ha abogado por "no perder el tiempo" y "no malgastar el tiempo" con "El presidente del Ejecutivo ha confirmado que en la reunión que ha celebrado por videoconferencia con los presidentes autonómicospara llevar a cabo medidas para frenar la pandemia del coronavirus, pero ha rechazado las propuestas formuladas sobre el cese total de toda actividad económica que le han propuesto algunos de estos presidentes regionales."Si uno mira las medidas tomadas en otros países, España está en la vanguardia.", ha dicho.Algunos presidentes autonómicos, entre ellos el de la Generalitat,, han insistido en la reunión en la necesidad dey solo se permita el desplazamiento de profesionales sanitarios, de alimentación y otros servicios esenciales.Sin embargo, Sánchez ha explicado durante su intervención en la rueda de prensa que plantear un confinamiento de un mes de duración, como el que va a solicitar al Congreso de los Diputados,sobre todo en personas mayores o en víctimas de violencia de género, a quienes ha recordad que los "mecanismos de protección" siguen habilitados. "Estamos imponiéndonos unas medidas de extraordinaria gravedad".Por otro lado, ha instado a la Unión Europea a coordinar esfuerzos contra la pandemia y ha pedido "la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia": "Europa está en guerra contra el coronavirus y tenemos que responder con todas nuestras armas". En este sentido, ha reclamado unpara el proceso de reconstrucción posterior.La prórroga del estado de alarma se votará el miércoles en el Pleno del Congreso y los distintos grupos parlamentarios, según establece el artículo 6 de la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio.El primer decreto por el que se declara el estado de alarma, al que el Gobierno únicamente tiene que informar de su aprobación, como hizo el propio Sánchez durante el Pleno monográfico convocado al efecto.Sin embargo, la Cámaray, además, puede delimitar el alcance y las condiciones vigentes durante la misma. La Mesa del Congreso ha habilitado la posibilidad de que los diputados cuyos grupos así lo soliciten puedan votar de forma telemática para que no tengan que desplazarse a Madrid y evitar así la expansión del Covid-19.En concreto, el artículo 6 de la Ley que rige el estado de alarma establece que éste "sEs decir, los grupos parlamentarios podrán defender y. El plazo para presentar estas propuestas finalizará dos horas antes del inicio del Pleno, que se ha fijado para las tres de la tarde.