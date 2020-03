Sanidad devuelve 9.000 test rápidos a China por no cumplir los estándares de calidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado la devolución de un lote de 9.000 test rápidos de coronavirus suministrados por una empresa china a España al no cumplir con el marcado CE de calidad.



En rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el experto del Ministerio de Sanidad ha detallado que estos test se sometieron a una validación por parte del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y en algunos hospitales de Madrid para comprobar su eficacia.



En estas pruebas, se detectó que "las especificaciones de este lote enviado no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE". Esto ha provocado la devolución de los 9.000 test, pero la empresa responsable "va a cambiarlos" y va a proveer a España de otro tipo de test rápidos, según Simón.



La Embajada de China en España ha informado este jueves en Twitter que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que según algunos medios el Ministerio compró estos test rápidos, "no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos". Según diversos medios, los test tenían una sensibilidad del 30 por ciento, cuando deberían tenerla del 80 por ciento. Este extremo no ha sido confirmado ni desmentido por Fernando Simón.





Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de #COVID2019 comprados por #España a #China, informamos de lo siguiente ?? — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

Los test rápidos incrementarán sustancialmente los casos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció ayer. Según la Embajada, Shenzhen Bioeasy Biotechnology no está incluida en el nuevo acuerdo. De acuerdo con los datos del Ministerio, en España se realizan entre 15.000 y 20.000 pruebas de laboratorio PCR para detectar el virus, pero con los test rápidos se podría incrementar sustancialmente la realización de diagnósticos, principalmente en personas con síntomas leves.Simón ha asegurado que, ante esta situación, el Ministerio ha conseguido otros proveedores de test rápidos, tanto antígenos (que detectan la infección activa por coronavirus) como serológicos (que permiten identificar una fase más adelantada de la infección o que se ha tenido en el pasado). En cualquier caso, puntualiza que "se está trabajando intensamente" con empresas de biotecnología en España para que se produzcan en nuestro país "en un breve plazo".Simón espera, igualmente, un "incremento importante" del número de positivos confirmados, al poder realizarse test a personas que ya han pasado la enfermedad o se encuentran con síntomas leves, y que el sistema hasta ahora no ha podido diagnosticar. "Los test rápidos nos van a facilitar mucho la vida para detectar casos leves en la comunidad y a descargar la presión sobre los laboratorios que realizan PCR, que están teniendo algunos problemas muy intensos de desabastecimiento de reactivos. Son una esperanza importante", ha valorado.El experto apunta que. "No tenemos una idea clara de cuántos son. Cuando tengamos la posibilidad de hacer test a una gran parte de la población, esto nos permitirá conocer esos casos que ahora se escapan del sistema", ha afirmado.Simón reconoce que esto generará "un problema de comunicación", ya que se incorporará al recuento oficial un gran número de casos sin detectar que, según el experto, habría que separar de los positivos notificados por las administraciones sanitarias hasta ahora. Así, aunque se llegue al pico de la epidemia en los próximos días y se comience a aplanar la curva, cree quepor la incorporación de estos contagios no diagnosticados previamente.En este contexto, ha anunciado quepara identificar a todas aquellas personas que hayan pasado la enfermedad sin haber sido notificadas oficialmente. Esto será posible gracias a los test rápidos. "Será el momento de hacer encuestas que nos permitan saber cuál es la inmunidad real generada en nuestra población. Esto nos permitirá centrar mucho mejor las medidas de desescalamiento que tendremos que hacer en nuestro país", ha expuesto.